Глава «Роскосмоса» заявил о срыве плана запусков на 2019 год

По словам Рогозина, по итогам 2019 года госкорпорация сможет выполнить «в пределах 40 пусков», тогда как ранее планировалось запустить 45 ракет

«Роскосмос» не выполнит план по запускам на 2019 года, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин. Ранее сообщалось, что в 2019 году «Роскосмос» должен выполнить 45 запусков.

«45 точно не будет, потому что у нас три аппарата «уехали» на следующей год. Это не наши аппараты, а аппараты наших иностранных партнеров. Они их не успели изготовить. Они «уезжают» на 2020 год», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС).

По его словам, по итогам года должно быть выполнено «в пределах 40 пусков».

Во время февральской встречи с президентом России Владимиром Путиным Рогозин заявил, что в 2019 году «Роскосмос» планирует вдвое нарастить число запусков. «В 2018 году мы провели 22 пуска; в 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит — увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся», — сказал тогда Рогозин.

Однако уже 1 августа, на новой встрече с Путиным, глава «Роскосмоса» изменил свой прогноз. «Как я Вам и докладывал еще зимой этого года, мы планируем, около 40 пусков у нас будет», — сказал он. При этом Рогозин отметил, что точное число запусков будет зависеть от готовности партнеров госкорпорации.