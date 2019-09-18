Глава «Роскосмоса» заявил о срыве плана запусков на 2019 год

«Роскосмос» не выполнит план по запускам на 2019 года, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин. Ранее сообщалось, что в 2019 году «Роскосмос» должен выполнить 45 запусков.
«45 точно не будет, потому что у нас три аппарата «уехали» на следующей год. Это не наши аппараты, а аппараты наших иностранных партнеров. Они их не успели изготовить. Они «уезжают» на 2020 год», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
По его словам, по итогам года должно быть выполнено «в пределах 40 пусков».
Во время февральской встречи с президентом России Владимиром Путиным Рогозин заявил, что в 2019 году «Роскосмос» планирует вдвое нарастить число запусков. «В 2018 году мы провели 22 пуска; в 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит — увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся», — сказал тогда Рогозин.
Однако уже 1 августа, на новой встрече с Путиным, глава «Роскосмоса» изменил свой прогноз. «Как я Вам и докладывал еще зимой этого года, мы планируем, около 40 пусков у нас будет», — сказал он. При этом Рогозин отметил, что точное число запусков будет зависеть от готовности партнеров госкорпорации.