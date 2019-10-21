Как будет выглядеть Национальный космический центр в Москве. Фотогалерея

Московские власти утвердили концепцию будущего Национального космического центра. На территории Центра им. Хруничева построят комплекс с башней высотой 200 м — штаб-квартирой «Роскосмоса»
Новый комплекс зданий будет включать предприятия ракетно-космической отрасли, научные блоки, технопарк для детей и другие здания
Главным зданием станет башня Национального космического центра со штаб-квартирой «Роскосмоса». Ее высота составит 215 м, она будет трехгранной, предполагается, что она будет напоминать ракету. Также в ней расположится Центр управления полетами
Здание НКЦ возведут в течение трех лет, средства направят по инвестиционной программе
Стоимость проекта должна составить 25 млрд руб.
В начале октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что Центр им. Хруничева должен выйти на чистую прибыль к 2024 году благодаря созданию Национального космического центра