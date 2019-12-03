Путин сообщил о модернизации флота из-за угрозы со стороны НАТО

Из-за угрозы со стороны НАТО российский военно-морской флот продолжит модернизацию, заявил российский президент Владимир Путин на военном совещании в Сочи, передает корреспондент РБК. Только по итогам 2019 года у ВМФ появится более 480 новых образцов техники и вооружений.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие его военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Поэтому техническому переоснащению Вооруженных сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание. В том числе разумеется и модернизации ВМФ России», — сказал глава государства.

По гособоронзаказу для флота в 2019 году было закуплено две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна, три воздушных судна и четыре береговых ракетных комплекса, рассказал президент. Кроме того, ВМФ должен получить более 400 единиц новых ракет и торпед. В частности, речь идет о переоснащении атомных подводных крейсеров «Борей» на их штатное вооружение — ракеты «Булава». Один из «Бореев», «Князь Владимир», сейчас находится на завершающей стадии госиспытаний, строительство еще четырех таких кораблей продолжается.

«Что касается группировки стратегических неядерных сил ВМФ, то ее основу составляют корабли-носители высокоточного оружия большой дальности «Калибр». Эти ракеты, как известно, способны поражать цель на расстоянии до 1500 км. При этом выполнение заданий госпрограммы вооружений позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое», — добавил президент.

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