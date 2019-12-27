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Запущенные с Плесецка спутники успешно вышли на орбиту

Спутник военного назначения и спутники связи «Гонец-М», запущенные с космодрома Плесецк в Архангельской области, успешно вышли на орбиту, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

После этого управление над спутниками «Гонец-М» передали заказчику — АО «Спутниковая система «Гонец».

«Гонец»- российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, с помощью которой координатные данные ГЛОНСС с подвижных объектов передают в центры мониторинга.

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Ракета «Рокот» стартовала с Плесецка в 2:11 мск, спустя шесть минут после запуска головная часть отделилась от второй ступени. Последний запуск «Рокота» прошел в августе, тогда в Минобороны сообщили, что ракету выведут из эксплуатации после очередного пуска в интересах военного ведомства.

Теги: спутник, Минобороны
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