Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,05) Quote, 26 дек, 12:20
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 68,5 (+0,09) Quote, 26 дек, 12:20
Ракета «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк Технологии и медиа, 03:10 Матвиенко отметила яркое мастерство и режиссерский талант Волчек Общество, 02:54 Росстат дал прогноз об убыли населения в ближайшие 16 лет Общество, 02:51 В Черногории оппозиция заблокировала движение в курортном городе Будва Политика, 02:30 «Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче АПЛ Спорт, 02:04 СМИ узнали об отказе прокуратуры утвердить обвинения по делу Хачатурян Общество, 01:45 Россия договорилась о военном сотрудничестве с 39 странами за пять лет Политика, 01:44 WP узнала о поиске Трампом нового госсекретаря на случай ухода Помпео Политика, 01:23 В Росавтодоре оценили состояние дороги на месте ДТП под Липецком Общество, 01:14 Башмет назвал шоком смерть Волчек Общество, 00:58 Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях из-за праздников Общество, 00:58 Спасатели потушили открытое горение в торговом павильоне в Абакане Общество, 00:55 Володин отметил вклад Волчек в сохранение традиций отечественного театра Общество, 00:39 Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву Общество, 00:37
Технологии и медиа ,  
0 
Ракета «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и военным спутником стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Ракету запустили в 2:11 мск, говорится в сообщении. Спустя шесть минут после запуска, в 2:17 мск головная часть ракеты отделились от второй ступени ракеты-носителя. Через несколько часов спутники выйдут на расчетные орбиты, отметили в ведомстве. Запуск прошел в штатном режиме, уточнили там.

Военные показали видео пуска ракеты «Рокот» с космодрома в Плесецке
Общество

Последний запуск ракеты «Рокот» с космодрома Плесецк состоялся в Архангелськой области 30 августа. После этого в Минобороны сообщили, что ракету выведут из эксплуатации после еще одного запуска в интересах Роскосмоса. Решение объяснили тем, что в будущем запускать будут  модернизированную версию ракеты.

Ракету «Рокот» используют для коммерческих запусков с 2000 года. За этот период прошло около 30 пусков ракеты, благодаря чему на орбиту вывели около 70 космических аппаратов.

Теги: ракета, Плесецк, космодром, «Рокот»
Материалы по теме
Военные показали видео пуска ракеты «Рокот» с космодрома в Плесецке
Общество
Минобороны после пуска «Рокота» объявило о выводе ракеты из эксплуатации
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter