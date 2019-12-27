Ракета «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и военным спутником стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Ракету запустили в 2:11 мск, говорится в сообщении. Спустя шесть минут после запуска, в 2:17 мск головная часть ракеты отделились от второй ступени ракеты-носителя. Через несколько часов спутники выйдут на расчетные орбиты, отметили в ведомстве. Запуск прошел в штатном режиме, уточнили там.

Последний запуск ракеты «Рокот» с космодрома Плесецк состоялся в Архангелськой области 30 августа. После этого в Минобороны сообщили, что ракету выведут из эксплуатации после еще одного запуска в интересах Роскосмоса. Решение объяснили тем, что в будущем запускать будут модернизированную версию ракеты.

Ракету «Рокот» используют для коммерческих запусков с 2000 года. За этот период прошло около 30 пусков ракеты, благодаря чему на орбиту вывели около 70 космических аппаратов.