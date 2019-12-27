Дипломаты сообщили об отсутствии россиян на борту упавшего самолета

Генконсульство России в Алма-Ате сообщило, что среди пассажиров упавшего в Казахстане самолета, по предварительным данным, россиян не было, передает «РИА Новости».

Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс по маршруту Алма-Аты —Нурсултан, врезался в двухэтажное здание сразу после взлета. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Спасатели заявили, что число жертв увеличилось до девяти человек, передает zakon.kz; ранее сообщалось о семи погибших. Сейчас спасатели проводят эвакуацию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все ответственные за падение самолета будут наказаны. Кроме того, он пообещал, что пострадавшим окажут помощь.

Bek Air — казахстанская авиакомпания, которая была основана в 1999 году. Согласно сайту авиакомпании в ее флоте есть только самолеты Fokker-100.



