Дипломаты сообщили об отсутствии россиян на борту упавшего самолета

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,05) Quote, 26 дек, 12:20
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 68,5 (+0,09) Quote, 26 дек, 12:20
Путин, Трамп, Зеленский: о ком читали больше всего в 2019 году Общество, 08:00 Оставшиеся без денег дольщиков строители нашли легальный выход из кризиса Pro, 08:00 «Порно с единорогами»: на чем держится империя SoftBank — Bloomberg Pro, 07:59 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:53 Число пострадавших при крушении самолета в Казахстане достигло 35 Общество, 07:49 Число жертв крушения самолета в Алма-Ате выросло до 14 Общество, 07:38 Где Восток встречает Запад: районы Стамбула, куда лучше не заглядывать РБК Стиль и Visa, 07:30 Число погибших при падении самолета в Казахстане возросло до 9 человек Общество, 07:06 Минфин США согласился рассекретить основания для санкций против Дерипаски Бизнес, 07:00 Юй Мань — об умных устройствах Xiaomi и новом смартфоне-флагмане РБК и Xiaomi, 06:48 Президент Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета Политика, 06:46 Дипломаты сообщили об отсутствии россиян на борту упавшего самолета Общество, 06:44 Появилось видео с места падения пассажирского самолета в Казахстане Общество, 06:34 При падении самолета в Казахстане погибли семь человек Общество, 06:09
Общество ,  
0 
Дипломаты сообщили об отсутствии россиян на борту упавшего самолета

Генконсульство России в Алма-Ате сообщило, что среди пассажиров упавшего в Казахстане самолета, по предварительным данным, россиян не было, передает «РИА Новости».

Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс по маршруту Алма-Аты —Нурсултан, врезался в двухэтажное здание сразу после взлета. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Спасатели заявили, что число жертв увеличилось до девяти человек, передает zakon.kz; ранее сообщалось о семи погибших. Сейчас спасатели проводят эвакуацию.

Число погибших при падении самолета в Казахстане возросло до 9 человек
Общество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все ответственные за падение самолета будут наказаны. Кроме того, он пообещал, что пострадавшим окажут помощь.

Bek Air — казахстанская авиакомпания, которая была основана в 1999 году. Согласно сайту авиакомпании в ее флоте есть только самолеты Fokker-100.

 

Теги: Казахстан, самолет
Материалы по теме
Президент Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета
Политика
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter