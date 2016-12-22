Мать планировавшего взрыв в Казанском соборе полгода просила ФСБ о помощи

Мать Евгения Ефимова, задержанного по подозрению в намерении устроить теракт в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, сообщила, что за несколько месяцев до его ареста обращалась в ФСБ и просила о помощи

Евгений Ефимов (Фото: скриншот из видео ФСБ России)

В интервью изданию The Insider Оксана Ефимова — мать задержанного спецслужбами сторонника «Исламского государства» (запрещенной в России организации) — рассказала, что еще весной обращалась в ФСБ по поводу странного поведения сына. Он стал слушать арабскую музыку, начал изучать арабский язык, перестал есть мясо и подписался в соцсетях на «странные группы». По словам женщины, подобная перемена с сыном произошла после его знакомства с неким Халидом.

Ефимова отправилась в ФСБ в расчете спасти сына. В приемной, выслушав ее, пообещали приставить к делу сотрудника из отдела экстремизма и терроризма. Однако тот практически не отвечал на звонки, а если и разговаривал, то ограничивался фразой, что «делом ее сына занимаются».

Мать арестованного указывает, что все эти месяцы ситуация только ухудшалась. Ее сын якобы пользовался какими-то арабскими духами, от которых становился возбужденным, а потом бредил с расширенными зрачками. Он хотел уехать то в Крым и преподавать там арабский, то в Сирию, где ему пообещали бесплатное жилье и машину. «А поскольку я до этого следила за историей Вари Карауловой, то понимала, что все это ему кто-то внушает», — сказала Ефимова.

Видео: Центром общественных связей ФСБ

Женщина рассказала, что уже после ареста она орала на сотрудников ФСБ, почему они довели ситуацию до этого: «Я не верю во все эти обвинения. Он не мог планировать взрывы, он был игрушкой в чьих-то руках».

РБК направил запрос в ФСБ по поводу интервью Ефимовой.

Евгений Ефимов был арестован за изготовление взрывчатки. По данным ФСБ, вместе со своими сообщниками он планировал совершить теракты «в местах массового нахождения людей», в том числе и в Казанском кафедральном соборе 17 декабря. Руководство ячейкой осуществлялось из-за границы по мессенджеру Telegram.

На суде Ефимов признался в изготовлении взрывчатки.