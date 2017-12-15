ФСБ задержала готовивших теракт в культовом учреждении Санкт-Петербурга

Семь сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство» задержали в Санкт-Петербурге за подготовку террористических атак. По данным ФСБ, террористы планировали совершить террористические акты 16 декабря

Фото: скриншот видео / ЦОС ФСБ / ТАСС

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали семь участников ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В спецслужбе уточнили, что задержанные планировали совершить теракт 16 декабря.

Атаки, по данным ФСБ, должны были быть совершены «путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, а также убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового нахождения людей».

У задержанных изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература. Также сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по изготовлению взрывных устройств.

Отмечается, что руководство законспирированной ячейкой осуществлялось главарями из-за рубежа посредством мессенджера Telegram.

Видео: Центром общественных связей ФСБ

Ранее в декабре ФСБ заявила о пресечении деятельности группы террористов, которые готовили теракты в Московском регионе во время новогодних праздников, а также в ходе предвыборной кампании. В составе группы были выходцы из стран Центральной Азии. У задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Глава спецслужбы Александр Бортников отметил, что окончательное поражение боевиков в Сирии создает «реальную опасность» возвращения в страну воевавших на их стороне граждан России, которые могут «войти в состав бандгрупп, законспирированных ячеек, а также участвовать в формировании их пособнической базы и вербовке новых боевиков».