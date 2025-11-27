Грабитель Лувра рассказал об организаторах «со славянским акцентом»
Ограбившие Лувр в октябре мужчины жили в парижском пригороде Обервилье и имели незначительное криминальное прошлое, группа действовала «по заказу», сообщает Le Parisien со ссылкой на показания задержанных.
Один из грабителей, 35-летний уроженец Алжира Айед Г., признался, что проник в музей и похитил драгоценности, сумку с которыми у него забрали сообщники, ожидавшие на улице. По словам мужчины, его завербовал за день до ограбления человек, которого он знает только под псевдонимом.
Другой проникший в Лувр мужчина, 30-летний Абдулай Н., заявил, что не знал, что грабит один из самых знаменитых музее в мире. По его словам, за несколько дней до ограбления двое мужчин «со славянским акцентом» предложили ему контракт на обычное ограбление с обещанием вознаграждения в размере €15 тыс. Как утверждает Абдулай Н., он думал, что грабит заброшенное предприятие. Le Parisien отмечает, что он проник в музей со стороны набережной Франсуа Миттерана — то есть напротив «знаменитого входа со стороны пирамиды».
По данным издания, близких к расследованию, полиция относится к показаниям предполагаемых преступников с осторожностью, но не исключает, что следствие приведет к «спонсорам за рубежом». Полученные в ходе расследования данные показывают, что ограбление планировалось за несколько недель, однако участники запаниковали из-за скорого прибытия полиции, поэтому оставили следы, которые привели к их опознанию и задержанию.
Ограбление произошло 19 октября. По версии следствия, в нем участвовали четыре человека. Они пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По данным прокуратуры, были похищены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении. Их общую стоимость оценивают в €88 млн.
Неподалеку от Лувра в день ограбления нашли один из украденных экспонатов — корону императрицы Евгении, она была сломана.
26 октября были задержаны двое подозреваемых, 30 октября — еще один. Последнего предполагаемого участника ограбления задержали 25 ноября. Поиск похищенных драгоценностей продолжается.
Израильская CGI Group заявляла, что с ними связывался представитель интересов грабителей и предлагал продать драгоценности, однако руководство Лувра не отвечало на запрос компании, и сделка не состоялась.
