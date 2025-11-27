 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Грабитель Лувра рассказал об организаторах «со славянским акцентом»

Один из подозреваемых в ограблении Лувра утверждает, что ему предложили €15 тыс. «двое мужчин со славянским акцентом», передает Le Parisien. По его словам, мужчина не знал, что грабит музей. Следствие не исключает иностранный след

Ограбившие Лувр в октябре мужчины жили в парижском пригороде Обервилье и имели незначительное криминальное прошлое, группа действовала «по заказу», сообщает Le Parisien со ссылкой на показания задержанных.

Один из грабителей, 35-летний уроженец Алжира Айед Г., признался, что проник в музей и похитил драгоценности, сумку с которыми у него забрали сообщники, ожидавшие на улице. По словам мужчины, его завербовал за день до ограбления человек, которого он знает только под псевдонимом.

Другой проникший в Лувр мужчина, 30-летний Абдулай Н., заявил, что не знал, что грабит один из самых знаменитых музее в мире. По его словам, за несколько дней до ограбления двое мужчин «со славянским акцентом» предложили ему контракт на обычное ограбление с обещанием вознаграждения в размере €15 тыс. Как утверждает Абдулай Н., он думал, что грабит заброшенное предприятие. Le Parisien отмечает, что он проник в музей со стороны набережной Франсуа Миттерана — то есть напротив «знаменитого входа со стороны пирамиды».

По данным издания, близких к расследованию, полиция относится к показаниям предполагаемых преступников с осторожностью, но не исключает, что следствие приведет к «спонсорам за рубежом». Полученные в ходе расследования данные показывают, что ограбление планировалось за несколько недель, однако участники запаниковали из-за скорого прибытия полиции, поэтому оставили следы, которые привели к их опознанию и задержанию.

Полиция задержала последнего подозреваемого в ограблении Лувра
Общество
Фото:Kiran Ridley / Getty Images

Ограбление произошло 19 октября. По версии следствия, в нем участвовали четыре человека. Они пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По данным прокуратуры, были похищены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении. Их общую стоимость оценивают в €88 млн. 

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
(Фото: Wouter Engler / Wikipedia)
Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
(Фото: Shonagon / Wikipedia)

Неподалеку от Лувра в день ограбления нашли один из украденных экспонатов — корону императрицы Евгении, она была сломана.

26 октября были задержаны двое подозреваемых, 30 октября — еще один. Последнего предполагаемого участника ограбления задержали 25 ноября. Поиск похищенных драгоценностей продолжается. 

Израильская CGI Group заявляла, что с ними связывался представитель интересов грабителей и предлагал продать драгоценности, однако руководство Лувра не отвечало на запрос компании, и сделка не состоялась.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Лувр Франция признательные показания ограбление
Материалы по теме
Как удалось ограбить Лувр на €88 млн. Карта
Политика
WSJ описала, как небрежность и спешка ограбивших Лувр привели к их поимке
Общество
Грабители попытались продать похищенные ценности Лувра
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 01:01 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 01:01
Ватикан официально запретил полигамные и полиаморные связи Политика, 01:12
«Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги Чемпионов Спорт, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Вашингтона закрывали на фоне стрельбы у Белого дома Политика, 00:51
Politico узнало об условии США для гарантий безопасности Украине Политика, 00:47
На Урале завели дело о незаконном удержании детей в частном рехабе Общество, 00:33
В Вашингтон направят 500 нацгвардейцев США после стрельбы у Белого дома Политика, 00:32
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военные сбили 19 дронов над Россией за три часа Политика, 00:25
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты Политика, 00:16
В Польше назвали Эльблонг, Быдгощ и Гдыню потенциальными целями нападения Политика, 00:16
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Женщина получила ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область Политика, 00:09
Грабитель Лувра рассказал об организаторах «со славянским акцентом» Общество, 00:02
Россияне стали чаще покупать страховки для защиты от потери квартирПодписка на РБК, 00:00