С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Грабители попытались продать похищенные ценности Лувра

Похищенные из Лувра драгоценности пытались продать привлеченной к расследованию израильской фирме CGI Group через даркнет, заявил глава компании. По его словам, музей, отрицавший связь с CGI, не отреагировал вовремя и упустил шанс
Фото: Abdul Saboor / Reuters
Фото: Abdul Saboor / Reuters

Грабители пытались продать похищенные из Лувра драгоценности в даркнете, потребовав «десятки миллионов евро», заявил генеральный директор израильской CGI Group, которая специализируется на бизнес-разведке и консультациях в сфере безопасности, Цвика Наве, передает Ynet.

Ранее гендиректор говорил, что компанию, где работают в том числе бывшие сотрудники Израильской службы общей безопасности (ШАБАК), привлекли к расследованию ограбления. Лувр отрицал связь с CGI. В компании заявили, что с ними контактировали через итальянский филиал и, скорее всего, это была связанная с музеем страховая фирма.

Наве также рассказал, что через пять дней после ограбления (произошло 19 октября) CGI получила зашифрованное сообщение через свой сайт от человека, который назвался представителем интересов похитителей. Тот предложил провести переговоры о продаже драгоценностей в даркнете, «ограничив контакт всего 24 часами».

Затем компания вступила в переговоры и, получив доказательства, что у связавшегося с ней есть по крайней мере несколько украденных драгоценностей, передала информацию нанимателю, который уведомил руководство Лувра. Однако, по словам Наве, музей не отвечал шесть дней.

«Мы потеряли доверие воров, и Лувр упустил реальную возможность вернуть драгоценности. К сожалению, похоже, что эгоизм и нерешительность сыграли свою роль», — сказал глава CGI.

Прокурор Парижа отчиталась о поисках украденных из Лувра экспонатов
Общество
Лор Бекуа во время пресс-конференции рассказала о ходе расследования ограбления Лувра в Париже, Франция, 29 октября 2025 года

Наве также отметил, что несколькими месяцами ранее в интервью итальянской Il Tempo предупреждал об обсуждениях в даркнете, которые указывали на планы ограбления Лувра, в частности на то, что возможной целью была картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

CGI Group принадлежит бывшему главе ШАБАК Яакову Пери. Компания участвовала в расследовании ограбления дрезденского музея «Зеленый свод» в 2019 году. Пери рассказывал, что CGI тогда вступила в контакт с одним из предполагаемых преступников в даркнете, который пытался продать некоторые украденные предметы. Затем CGI передала информацию прокуратуре Дрездена.

По версии следствия, в ограблении Лувра участвовали четыре человека. Они пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По данным прокуратуры, были похищены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении. Их общую стоимость оценивают в €88 млн. Поиск похищенного продолжается.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
(Фото: Wouter Engler / Wikipedia)
Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
(Фото: Shonagon / Wikipedia)

На этой неделе были задержаны трое подозреваемых в непосредственном участии в ограблении, а также четверо возможных сообщников. The Wall Street Journal отмечала, что грабители действовали небрежно, оставив следы ДНК и другие улики, и не реализовали свой план полностью, что позволило их поймать.

