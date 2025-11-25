 Перейти к основному контенту
Общество
0

Полиция задержала последнего подозреваемого в ограблении Лувра

Фото: Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Французская полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра, пишет Le Parisien.

«Он был задержан во вторник утром в парижском регионе следователями отдела по борьбе с бандитизмом», — говорится в статье.

Грабители попытались продать похищенные ценности Лувра
Общество
Фото:Abdul Saboor / Reuters

19 октября четыре человека за семь минут вынесли из Лувра исторические драгоценности из коллекции французской короны стоимостью около €88 млн. Используя автовышку, установленную на грузовике, двое из них проникли в галерею «Аполлон» и, используя угловые шлифовальные машины, совершили кражу.

Троих подозреваемых задержали и впоследствии отпустили. Украденные драгоценности до сих пор не обнаружены.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Франция Лувр ограбление
