Полиция задержала последнего подозреваемого в ограблении Лувра
Французская полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра, пишет Le Parisien.
«Он был задержан во вторник утром в парижском регионе следователями отдела по борьбе с бандитизмом», — говорится в статье.
19 октября четыре человека за семь минут вынесли из Лувра исторические драгоценности из коллекции французской короны стоимостью около €88 млн. Используя автовышку, установленную на грузовике, двое из них проникли в галерею «Аполлон» и, используя угловые шлифовальные машины, совершили кражу.
Троих подозреваемых задержали и впоследствии отпустили. Украденные драгоценности до сих пор не обнаружены.
Материал дополняется.
