Общество⁠,
0

Суд раскрыл имена обвиняемых в попытке похищения Мостового

Суд раскрыл имена обвиняемых в попытке похищения Мостового
Video

Следствие просит заключить под стражу обвиняемых по делу о похищении граждан с целью вымогательства. По данным источников РБК и «Фонтанки», жертвами стали футболист сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой и зять депутата Госдумы Вячеслава Макарова Сергей Селегень. Ходатайство рассматривает Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Как сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга, фигуранты дела — Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владислав Яковлев. О задержании четырех человек по делу о похищении граждан ранее сообщили Следственный комитет и официальный представитель МВД Ирина Волк, но имена фигурантов не уточнялись.

Материал дополняется

Персоны
Андрей Мостовой фото
Андрей Мостовой
футболист
5 ноября 1997 года
