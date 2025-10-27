 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК заявил о задержании пятого подозреваемого в попытке похитить Мостового

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Правоохранительные органы задержали еще одного исполнителя в деле о нападении на футболиста и похищении предпринимателя на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе следственного управления СК по городу.

Уточняется, что это пятый задержанный.

По данным источников РБК и «Фонтанки», жертвами стали футболист сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой и зять депутата Госдумы Вячеслава Макарова Сергей Селегень.

Утром 27 октября СК сообщил, что 23 октября подозреваемые попытались похитить мужчину у дома по улице Вязовой, но не смогли. Источники рассказали, что это был 27-летний Мостовой. «Фонтанка» писала, что футболиста пытались силой затолкать в машину, но ему помог отбиться хоккеист Александр Гракун.

Похищение Селегеня произошло через два дня у магазина на Крестовском острове. По информации СК, фигуранты заставили его перевести более 200 тыс. руб. и потребовали отдать им еще 10 млн руб. Мужчина освобожден.

МВД назвало организатором похищений петербургского студента-второкурсника. Его задержали в Кудрово Ленинградской области. «Фонтанка» писала, что похитителей наняли через Telegram. Сами фигуранты рассказали, что им звонили по телефону и говорили, что делать.

Материал дополняется

