СК заявил о задержании пятого подозреваемого в попытке похитить Мостового
Правоохранительные органы задержали еще одного исполнителя в деле о нападении на футболиста и похищении предпринимателя на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе следственного управления СК по городу.
Уточняется, что это пятый задержанный.
По данным источников РБК и «Фонтанки», жертвами стали футболист сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой и зять депутата Госдумы Вячеслава Макарова Сергей Селегень.
Утром 27 октября СК сообщил, что 23 октября подозреваемые попытались похитить мужчину у дома по улице Вязовой, но не смогли. Источники рассказали, что это был 27-летний Мостовой. «Фонтанка» писала, что футболиста пытались силой затолкать в машину, но ему помог отбиться хоккеист Александр Гракун.
Похищение Селегеня произошло через два дня у магазина на Крестовском острове. По информации СК, фигуранты заставили его перевести более 200 тыс. руб. и потребовали отдать им еще 10 млн руб. Мужчина освобожден.
МВД назвало организатором похищений петербургского студента-второкурсника. Его задержали в Кудрово Ленинградской области. «Фонтанка» писала, что похитителей наняли через Telegram. Сами фигуранты рассказали, что им звонили по телефону и говорили, что делать.
Материал дополняется
