В Петербурге пытались похитить футболиста сборной России и зятя депутата

Video

В Санкт-Петербурге следователи задержали четверых подозреваемых в похищении граждан и разбое, сообщила пресс-служба следственного комитета.

23 октября подозреваемые попытались похитить мужчину у дома по улице Вязовой, но не смогли, отметили в СК. По информации источника РБК в правоохранительных органах и «Фонтанки», речь идет о футболисте «Зенита» — 27-летнем Андрее Мостовом. Неизвестные силой пытались затолкать спортсмена в иномарку, ему помог отбиться хоккеист Александр Гракун, отмечает издание.

Через два дня те же подозреваемые похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове, заявил СК. «Фонтанка» сообщила, что был похищен зять бывшего спикера законодательного собрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова — 50-летний Сергей Селегень. Информацию подтвердил источник РБК.

По информации СК, фигуранты заставили Селегеня перевести более 200 тыс. руб. и потребовали отдать им еще 10 млн руб. Сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ освободили похищенного мужчину и задержали четырех подозреваемых.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса (похищение человека), ст. 162 УК (разбой), а также по ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.126 УК РФ (покушение на похищение человека).

Мостовой — российский футболист, полузащитник клуба «Зенит» и национальной сборной России. Предыдущий клуб Мостового — «Химки». За сборную он провел 19 матчей и забил 3 гола. Сергей Селегень женат на Анне Селегень, дочери депутата VIII созыва Макарова. Указан единственным акционером строительной компании «Физика девелопмент» (Fizika Development). Выручка за 2024 год составила 121,29 млн руб., прибыль — 14,54 млн руб.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО, в пресс-службу судов Санкт-Петербурга, к представителю Андрея Мостового.

Материал дополняется