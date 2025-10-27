 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Петербурге пытались похитить футболиста сборной России и зятя депутата

В Петербурге пытались похитить футболиста сборной России и «Зенита» Мостового

В Петербурге пытались похитить футболиста сборной России и зятя депутата
Video

В Санкт-Петербурге следователи задержали четверых подозреваемых в похищении граждан и разбое, сообщила пресс-служба следственного комитета.

23 октября подозреваемые попытались похитить мужчину у дома по улице Вязовой, но не смогли, отметили в СК. По информации источника РБК в правоохранительных органах и «Фонтанки», речь идет о футболисте «Зенита» — 27-летнем Андрее Мостовом. Неизвестные силой пытались затолкать спортсмена в иномарку, ему помог отбиться хоккеист Александр Гракун, отмечает издание.

Через два дня те же подозреваемые похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове, заявил СК. «Фонтанка» сообщила, что был похищен зять бывшего спикера законодательного собрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова — 50-летний Сергей Селегень. Информацию подтвердил источник РБК.

По информации СК, фигуранты заставили Селегеня перевести более 200 тыс. руб. и потребовали отдать им еще 10 млн руб. Сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ освободили похищенного мужчину и задержали четырех подозреваемых.

В Гане нашли мертвым 18-летнего вратаря, похищенного ради выкупа
Спорт

 Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса (похищение человека), ст. 162 УК (разбой), а также по ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.126 УК РФ (покушение на похищение человека).

Мостовой — российский футболист, полузащитник клуба «Зенит» и национальной сборной России. Предыдущий клуб Мостового — «Химки». За сборную он провел 19 матчей и забил 3 гола.

Сергей Селегень женат на Анне Селегень, дочери депутата VIII созыва Макарова. Указан единственным акционером строительной компании «Физика девелопмент» (Fizika Development). Выручка за 2024 год составила 121,29 млн руб., прибыль — 14,54 млн руб.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО, в пресс-службу судов Санкт-Петербурга, к представителю Андрея Мостового.

Материал дополняется

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Следственный комитет Санкт-Петербург задержание ФК Зенит Андрей Мостовой
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Турции арестовали экс-мэра Стамбула Имамоглу по обвинению в шпионаже Политика, 09:24
Эксперты оценили снижение цен на аренду жилья в центре Москвы Недвижимость, 09:16
Смерть на работе. Почему офисные сотрудники стареют быстрее других людей Образование, 09:09
Три ошибки при внедрении CRM, которые съедают бюджетПодписка на РБК, 09:09
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
В Калининграде начнут маркировать янтарьПодписка на РБК, 09:00
Мать с дочерьми арестовали по делу о краже денег у военных в Шереметьево Общество, 08:57
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Yle сообщил о штрафах туристам в Финляндии за фото у границы с Россией Политика, 08:52
Выбираем маркировку для товара: как не переплатить и избежать простоевПодписка на РБК, 08:47
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В Петербурге пытались похитить футболиста сборной России и зятя депутата Общество, 08:29
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео Общество, 08:27
Сколько платили специалистам отделов закупок в сентябре 2025 годаПодписка на РБК, 08:25
Евросоюз остался крупнейшим покупателем российского СПГ на фоне санкций Экономика, 08:18