Общество⁠,
0

В Петербурге задержали подозреваемых в похищении бизнесмена и футболиста

МВД: четырех подозреваемых в похищении футболиста и бизнесмена задержали
Андрей Мостовой
Андрей Мостовой (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

В Санкт-Петербурге задержали четверых подозреваемых в похищении предпринимателя и попытках похищения футболиста, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

О задержании четырех подозреваемых в похищении граждан также сообщила пресс-служба Следственного комитета. 23 октября подозреваемые попытались похитить мужчину у дома по улице Вязовой, но не смогли, отметили в СК.

По информации источника РБК в правоохранительных органах, речь идет о футболисте «Зенита» — 27-летнем Андрее Мостовом. 23 октября неизвестные силой пытались затолкать спортсмена в иномарку, ему помог отбиться хоккеист Александр Гракун, отмечает 78.ру.

В Петербурге пытались похитить футболиста сборной России и зятя депутата
Общество

Через два дня, по данным СК, та же группа подозреваемых похитила другого мужчину у магазина на Крестовском острове. «Фонтанка» сообщила, что пострадавшим оказался 50-летний Сергей Селегень — зять бывшего спикера петербургского законодательного собрания, депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Данную информацию подтвердил источник РБК.

По версии следствия, злоумышленники принудили Селегеня перевести им более 200 тыс. руб., после чего выдвинули требование о передаче еще 10 млн руб. В результате совместной операции сотрудников СК, МВД и ФСБ похищенного освободили.

СК возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса (похищение человека), ст. 162 УК (разбой), а также по ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.126 УК РФ (покушение на похищение человека).

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО, в пресс-службу судов Санкт-Петербурга, к представителю Андрея Мостового.

