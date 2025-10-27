МВД назвало студента организатором похищения футболиста в Петербурге

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Организатором похищений футболиста и бизнесмена в Петербурге оказался местный студент, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале. Его задержали в городе Кудрово Ленинградской области.

«Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга», — сказано в публикации. Всего по делу задержаны четыре человека, добавила Волк.

В настоящее время задержанным избирается мера пресечения, отметила она. Приняты меры к установлению всех сообщников и обстоятельств произошедшего.

