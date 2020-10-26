Пикеты, задержания и проблемы с пересменкой Как прошел первый день общенациональной забастовки в Белоруссии

Понедельник в Белоруссии, по замыслу оппозиции, должен был стать первым днем общенациональной забастовки. Работа предприятий нарушена не была, задуманного размаха акция не получила

Где вышли на забастовку

26 октября в Белоруссии должна была начаться общенациональная забастовка. К ней призвала бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, после того как власти страны не выполнили ультиматум оппозиции, которая требовала, чтобы до 25 октября Александр Лукашенко объявил о своей отставке, силовики прекратили насилие против мирных демонстрантов, а политзаключенные были освобождены.

С утра в белорусских оппозиционных Telegram-каналах распространялись видео бастующих с крупнейших предприятий в стране — «Гродно Азота», Минского тракторного завода (МТЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), Минского электротехнического завода (МЭТЗ) и других. Рабочие устраивали шествия на территориях своих предприятий, некоторые протестовали у проходных, часть сотрудников не вышли на работу. Однако к концу дня выяснилось, что производство не было остановлено ни на одном из предприятий — это подтверждают как официальные представители, так и сами бастующие.

Активнее всех на призыв Тихановской откликнулись сотрудники «Гродно Азота». Утром около сотни рабочих предприятия собрались у проходной, там их разогнали силовики, как минимум 32 человека были задержаны, сообщает правозащитный центр «Весна». Задержанные рассказали, что в автозаках их били. В знак протеста против задержаний коллег днем не произошла пересменка в двух цехах — «Аммиак-3» и «Карбамид-4», рассказал РБК работник предприятия, не согласившийся назвать свое имя. Но продолжила сверхурочно работать ночная смена, потому что это цеха, которые не могут остановить производство. «По моим данным, на места работников посадили начальников и технологов», — говорит собеседник РБК. Еще в одном цеху частично люди не приняли смену, добавил он. Согласно официальным данным, всего на «Гродно Азоте» трудятся около 7 тыс. человек.

Сотрудник МЗКТ Сергей Макаров рассказал РБК, что в акции протеста сначала принимали участие 60 человек, потом осталось 20, позже протестующие разошлись: «Забастовки не получилось, слишком мало людей». В августе работники МЗКТ во время первой попытки общенациональной стачки принимали в протестах наиболее активное участие — именно они кричали Александру Лукашенко «Уходи!», когда он приехал к ним на встречу.