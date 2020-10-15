Власти назвали сумму штрафов для клубов Москвы за отсутствие QR-кодов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Из-за отсутствия QR-кодов у посетителей ночные заведения Москвы могут получить штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Об этом журналистам сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, передает корреспондент РБК.

«В целом по указу мэра предусмотрены разные штрафные санкции. Поэтому, если кто-то не будет выполнять, то это будет выполняться по отношению к этим организациям в том числе», — сказал он.

Речь идет об указе мэра Сергея Собянина, согласно которому с 19 октября попасть на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, которые работают с 0:00 до 06:00, можно будет только зарегистрировав номер телефона.

Если у одного из посетителей затем обнаружат коронавирус, всех, кто был с ним в заведении, оповестят и предложат оперативно сдать тест на COVID-19.