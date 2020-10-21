Введение чек-инов не сказалось на интересе москвичей к стриптиз-клубам

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Запуск в Москве системы QR-кодов, которая стала обязательной для ночных клубов с 19 октября, пока не сказался на стриптиз-барах. Жители столицы не отказываются от посещения этих заведений из опасений, что их личные данные попадут к властям.

Администратор стриптиз-бара Loft Men’s Club рассказала РБК, что после введения чек-инов ситуация не изменилась. «Отрицательной реакции точно нет. Все с пониманием относятся к регистрации, не было ни одного отказа от входа, все абсолютно добровольно проходят регистрацию и проходят отдыхать к нам. Посещаемость осталась прежней, как и на прошлой неделе», — сказала она.

Александра Тарханова, руководитель отдела по коммуникациям стриптиз-баров «Zажигалка» и «Естествознание», отметила, что окончательные выводы пока делать рано, какие-то итоги можно будет подвести после выходных. «В постоянных клиентах не сомневаемся: они еще на прошлой неделе озвучивали, что про QR-коды знают и что пусть лучше с ними, чем как этой весной, когда мы были закрыты. Так что с душевными терзаниями, связанными с нашей индустрией, мы пока не столкнулись. Тем более москвичи за период локдауна стали довольно дисциплинированными, поэтому мы рассчитываем на тех гостей, которые не только знают, но и принимают правила игры», — сказала собеседница РБК.

Тарханова добавила, что с точки зрения софта система показала себя хорошо: «Не было технических неполадок: ничего не падало и не тупило». «Из минусов: человеческий фактор. Гость ввел номер с ошибкой, нажал не туда. Некритично, конечно, тем более всегда рядом хостес, которая поможет в регистрации, но это отнимает время. А когда на входе ждут несколько гостей, то ситуация далеко не из приятных», — отметила она.