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Введение чек-инов не сказалось на интересе москвичей к стриптиз-клубам

Фото:Terray Sylvester / Reuters
Фото: Terray Sylvester / Reuters

Запуск в Москве системы QR-кодов, которая стала обязательной для ночных клубов с 19 октября, пока не сказался на стриптиз-барах. Жители столицы не отказываются от посещения этих заведений из опасений, что их личные данные попадут к властям.

Администратор стриптиз-бара Loft Men’s Club рассказала РБК, что после введения чек-инов ситуация не изменилась. «Отрицательной реакции точно нет. Все с пониманием относятся к регистрации, не было ни одного отказа от входа, все абсолютно добровольно проходят регистрацию и проходят отдыхать к нам. Посещаемость осталась прежней, как и на прошлой неделе», — сказала она.

Как в Москве изменились правила посещения баров и клубов. Инструкция
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Александра Тарханова, руководитель отдела по коммуникациям стриптиз-баров «Zажигалка» и «Естествознание», отметила, что окончательные выводы пока делать рано, какие-то итоги можно будет подвести после выходных. «В постоянных клиентах не сомневаемся: они еще на прошлой неделе озвучивали, что про QR-коды знают и что пусть лучше с ними, чем как этой весной, когда мы были закрыты. Так что с душевными терзаниями, связанными с нашей индустрией, мы пока не столкнулись. Тем более москвичи за период локдауна стали довольно дисциплинированными, поэтому мы рассчитываем на тех гостей, которые не только знают, но и принимают правила игры», — сказала собеседница РБК.

Тарханова добавила, что с точки зрения софта система показала себя хорошо: «Не было технических неполадок: ничего не падало и не тупило». «Из минусов: человеческий фактор. Гость ввел номер с ошибкой, нажал не туда. Некритично, конечно, тем более всегда рядом хостес, которая поможет в регистрации, но это отнимает время. А когда на входе ждут несколько гостей, то ситуация далеко не из приятных», — отметила она.

В клубе «Эгоистка» РБК рассказали, что клиенты нововведение «в основном восприняли спокойно». Там также пока не спешат с выводами и говорят, что нужно поработать по этой схеме какое-то время. «Пока никаких изменений мы не видим, наблюдаем сами. Будем анализировать, но позже», — добавили в клубе.

Отток клиентов в первый же день работы системы заметили только в одном из опрошенных РБК стриптиз-баров — Cherry. «Пока жалоб никаких не было, все посетители соглашались пройти идентификацию по коду, никто не отказывался и не уходил. По сравнению с другими понедельниками людей было мало. Я думаю, что система QR-кодов все же повлияла», — сказали в Cherry.

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Московские бары оценили требование регистрировать посетителей по QR-кодам
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

О введении системы чек-инов в столичных ночных клубах и барах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 15 октября. Причиной он назвал угрозу распространения коронавируса. Систему запустили спустя четыре дня. Все посетители заведений, которые там отдыхают с полуночи до 6:00, должны зарегистрироваться, отправив СМС на номер 7377 или отсканировав специальный QR-код. Если у одного из посетителей позже найдут коронавирус, то другим клиентам, которые находились с ним в одно время в том же месте, придет уведомление. «Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», — говорил Собянин.

Свыше 200 баров и клубов Москвы получили QR-коды для чек-ина посетителей
Общество
Фото: Thomas Peter / Reuters

Ответственность за выполнение требований мэрии возложена на заведения. Если клубы и бары не будут соблюдать правила с чек-инами, то владельцев заведений накажут штрафом на сумму от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Позже столичные власти допустили распространение системы QR-кодов на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны. Это произойдет, если система окажется успешной.

21 октября глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что власти не собирают данные посетителей клубов и баров. Он назвал фейком сообщения СМИ «о формировании базы данных москвичей», которых обяжут проводить в изоляции две недели после посещения заведений. Чиновник добавил, что при регистрации по QR-коду власти получают только номер телефона посетителя, который не привязан к его имени.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус COVID-19 новости стриптиз-клуб
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