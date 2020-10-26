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В Петербурге вступил в силу запрет на ночную работу баров и ресторанов

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, в соответствии с которыми ресторанам, кафе и барам запретили работать в ночное время. Постановление об этом подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, с 23:00 до 06:00», — говорится в постановлении.

При этом разрешена доставка заказов на дом, на предприятия и в номера гостиниц. Также запрет на ночную работу не распространяется заведения общепита на территории вокзалов, аэропорта и автозаправочных станций.

Эти ограничительные меры будут действовать в городе с 26 октября по 29 ноября.

В Приморье запретят работу ресторанов и баров ночью из-за COVID-19
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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ранее новые правила посещения клубов и баров ввели в Москве. Все посетители этих заведений должны регистрироваться по номерам телефонов. Для этого нужно сканировать специальный QR-код либо отправить СМС-сообщение на номер 7377.

Также ограничить время работы предприятий общественного питания до 23:00 предложили в Приморье. Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская объяснила это необходимостью предотвратить случаи нарушения «социальной дистанции».

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