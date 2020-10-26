В Петербурге вступил в силу запрет на ночную работу баров и ресторанов

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, в соответствии с которыми ресторанам, кафе и барам запретили работать в ночное время. Постановление об этом подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, с 23:00 до 06:00», — говорится в постановлении.

При этом разрешена доставка заказов на дом, на предприятия и в номера гостиниц. Также запрет на ночную работу не распространяется заведения общепита на территории вокзалов, аэропорта и автозаправочных станций.

Эти ограничительные меры будут действовать в городе с 26 октября по 29 ноября.