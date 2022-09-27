Росгвардия усилила меры безопасности в школах Ижевска после стрельбы

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Сотрудники полиции и Росгвардии усилили меры безопасности в школах Ижевска после стрельбы. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

По данным мэрии, теперь учебные заведения и близлежащие территории контролируют усиленные патрули группы реагирования. Силовики проводят инструктажи работников и сотрудников охранных предприятий, а также проверяют работоспособность охранных сигнализаций и кнопок экстренного вызова.

Утром 26 сентября в ижевской школе № 88 произошла стрельба. Стрелок проник в здание, убил двух охранников, открыл огонь по учителям и школьникам, а затем покончил с собой. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Еще 16 детей госпитализированы.

По данным Следственного комитета, нападавшим оказался выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения. У него было два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Он стоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения» более десяти лет.

СК возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК (незаконное приобретение или ношение огнестрельного оружия).

Кремль назвал стрельбу терактом. В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим.

