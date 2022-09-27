Росгвардия усилила меры безопасности в школах Ижевска после стрельбы

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 55,93 (-0,55) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 58 (-0,1) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 11:15
В Москве отказались назвать сроки завершения мобилизации Политика, 11:14
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное Политика, 11:14
Оператор назвал беспрецедентными разрушения на «Северном потоке» Экономика, 11:03
Больше никаких случайных трат: как взять расходы бизнеса под контроль Pro, 11:02
Магаданского военкома уволили за ошибки в ходе мобилизации Политика, 10:58
Цветы и игрушки несут к мемориалу в ижевской школе. Видео Общество, 10:58
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 10:52
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Биржа FTX выиграла аукцион на покупку Voyager за $1,4 млрд Крипто, 10:50
В Казахстан после 21 сентября въехали почти 100 тыс. россиян Политика, 10:49
Карлсен заявил об отказе играть с американцем из-за жульничества Спорт, 10:48
Сотруднику «Енисея» с инвалидностью прислали повестку в военкомат Спорт, 10:42
Президент Киргизии поручил мобилизовать критиков договора с Таджикистаном Политика, 10:37
Росгвардия усилила меры безопасности в школах Ижевска после стрельбы Общество, 10:32
Стрельба в ижевской школе ,  
0 

Росгвардия усилила меры безопасности в школах Ижевска после стрельбы

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сотрудники полиции и Росгвардии усилили меры безопасности в школах Ижевска после стрельбы. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

По данным мэрии, теперь учебные заведения и близлежащие территории контролируют усиленные патрули группы реагирования. Силовики проводят инструктажи работников и сотрудников охранных предприятий, а также проверяют работоспособность охранных сигнализаций и кнопок экстренного вызова.

Стрельба в школе в Ижевске. Главное
Общество

Утром 26 сентября в ижевской школе № 88 произошла стрельба. Стрелок проник в здание, убил двух охранников, открыл огонь по учителям и школьникам, а затем покончил с собой. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Еще 16 детей госпитализированы.

По данным Следственного комитета, нападавшим оказался выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения. У него было два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Он стоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения» более десяти лет.

Случаи нападений в российских учебных заведениях
Фотогалерея 

СК возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК (незаконное приобретение или ношение огнестрельного оружия).

Кремль назвал стрельбу терактом. В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим.

Теги
стрельба в школе Ижевск Росгвардия полиция меры безопасности
Материалы по теме
Стрельба в школе в Ижевске. Главное
Общество
Число погибших при стрельбе в ижевской школе возросло до 17 человек
Общество
Очевидцы рассказали о стрельбе в ижевской школе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter