Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до девяти

Жертвами нападения на школу в Ижевске стали пятеро школьников, двое учителей и двое охранников, сообщили в СК. Нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой, добавили в ведомстве

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Общее количество жертв нападения на школу № 88 в Ижевске увеличилось до девяти человек, сообщает Следственный комитет.

Среди погибших пятеро школьников, двое охранников и двое учителей, уточнили в ведомстве. Мужчина, открывший стрельбу в школе, покончил с собой. По данным СК, он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву.

Расследованием нападения займется Главное следственное управление Следственного комитета России.



Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

«Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается», уточнили в СК.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что напавший был вооружен двумя пистолетами. «По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена», — написал Хинштейн.

Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска оказывают 14 бригад скорой помощи, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. «В настоящее время на месте происшествия работают 14 бригад скорой медицинской помощи. Организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов», — сказал он.



Кроме того, в Ижевск для оказания помощи пострадавшим направлена группа специалистов федеральных центров.

Минздрав республики сообщил, что списки пострадавших при нападении на школу еще формируются. Ранее МВД сообщило о 20 пострадавших как от ранений, так и при попытках покинуть здание школы.