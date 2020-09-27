В Москве объявили о досрочном начале отопительного сезона из-за COVID

В мэрии объяснили, что с понедельника двум миллионам москвичей рекомендовано уйти на самоизоляцию, поэтому нужно обеспечить комфорт в квартирах. Ранее столичные власти попросили пожилых и больных жителей оставаться дома

С понедельника, 28 сентября, в Москве начнется отопительный сезон. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома», — заявил Собянин.

Он отметил, что с понедельника вступают в силу рекомендации для пожилых и хронически больных москвичей, в соответствии с которыми им следует оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Чтобы обеспечить комфорт почти двум миллионам жителей на самоизоляции, было решено дать тепло в квартиры заранее. Собянин также пояснил, что многие пенсионеры все еще живут на дачах или собираются там изолироваться. «Нужно отапливать дачи, для этого мы возобновляем программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам», — сказал мэр.