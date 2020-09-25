Власти Москвы расширили список групп для рекомендованной самоизоляции

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Беременным и недавно родившим женщинам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы. Ведомство расширило список групп людей, которым рекомендуется не покидать место жительства.

«По сравнению с весной этот список категорий граждан расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы», — говорится в сообщении столичного Депздрава.

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