В Москве возобновят социальное обслуживание пожилых на изоляции

С воскресенья, 27 сентября, столичные власти возобновят работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что работающим пожилым москвичам больничные листы будут оформляться автоматически после направления списков сотрудников от работодателей в Фонд социального страхования.

Страдающие хроническими заболеваниями и беременные женщины должны будут позвонить по единому телефону горячей линии 8-495-870-45-09, после чего медики проверят диагноз и заведут электронный больничный.

По словам Собянина, доставка лекарств по льготным рецептам домой гражданам, состоящим на учете в поликлиниках, будет осуществляться без подачи заявки социальными работниками. Для доставки продуктов, медицинских изделий и других предметов первой необходимости нужно будет оставить заявку оператору горячей линии.

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