Губернатор Подмосковья поручил включить отопление в жилых домах

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В жилых домах Подмосковья начнут включать отопление, несмотря на высокие температуры днем. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании в правительстве, передает портал «Подмосковье сегодня».

По его словам, в прогнозе погоды значится, что температура днем в ближайшие два-три дня будет достигать 20 градусов, однако «ночи — очень холодные». «В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ необходимо включить отопление, чтобы не морозить людей», — заявил Воробьев.

На прошлой неделе отопление начали проводить к социальным объектам — школам, детским садам, поликлиникам. А на этой необходимо приступить к включению отопления в многоквартирных домах, сказал он.

Также на встрече губернатор отметил, что с наступлением холодов в регионе отмечен небольшой подъем заболеваемости — в сентябре выявляют до 190 случаев коронавирусной инфекции. «Нам нужно быть предусмотрительными, все меры безопасности мы должны соблюдать», — отметил губернатор (цитата по «Интерфаксу»).

Последний рост числа заболевших в Подмосковье начался 16 сентября. Еще накануне, 15 сентября, в регионе было выявлено 151 заболевших коронавирусом, 16-го — 173, а 21-го — уже 193 новых случая коронавирусной инфекции, следует из данных федерального оперативного штаба.