Губернатор Подмосковья поручил включить отопление в жилых домах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 76,04 (+1,01) Инвестиции, 13:55
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 90,01 (+1,05) Инвестиции, 13:55
У омских медиков изъяли одежду Навального для следственной проверки Политика, 16:47 СК завел уголовное дело из-за отравлений в школе в новгородском Шимске Общество, 16:45 Перейти на «зеленую» сторону: зачем нефтегазовому сектору эко-инновации Экономика инноваций, 16:45  Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 16:40 Audi испытала новый RS3 на Нюрбургринге Авто, 16:37 СМИ узнали о тестировании подключения к WhatsApp без смартфона Технологии и медиа, 16:37 Когда цена биткоина поднимется выше $11 000: 3 мнения Крипто, 16:36 Тихановская пообещала «сколько нужно» продолжать протесты в Белоруссии Политика, 16:35 «Химки» объявят о назначении Черевченко главным тренером клуба Спорт, 16:35 Коэффициент распространения COVID-19 в Москве побил трехмесячный рекорд Общество, 16:33 На втором этапе учений в Белоруссии отработают обеспечение безопасности Политика, 16:19 Вакцина от COVID-19 поступила в Свердловскую область Общество, 16:15 Как настроить таргетированную рекламу: пошаговая инструкция Pro, 16:14 Курс биткоина снизился вслед за фондовым рынком Крипто, 16:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Губернатор Подмосковья поручил включить отопление в жилых домах

Фото:Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

В жилых домах Подмосковья начнут включать отопление, несмотря на высокие температуры днем. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании в правительстве, передает портал «Подмосковье сегодня».

По его словам, в прогнозе погоды значится, что температура днем в ближайшие два-три дня будет достигать 20 градусов, однако «ночи — очень холодные». «В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ необходимо включить отопление, чтобы не морозить людей», — заявил Воробьев.

На прошлой неделе отопление начали проводить к социальным объектам — школам, детским садам, поликлиникам. А на этой необходимо приступить к включению отопления в многоквартирных домах, сказал он.

Также на встрече губернатор отметил, что с наступлением холодов в регионе отмечен небольшой подъем заболеваемости — в сентябре выявляют до 190 случаев коронавирусной инфекции. «Нам нужно быть предусмотрительными, все меры безопасности мы должны соблюдать», — отметил губернатор (цитата по «Интерфаксу»).

Последний рост числа заболевших в Подмосковье начался 16 сентября. Еще накануне, 15 сентября, в регионе было выявлено 151 заболевших коронавирусом, 16-го — 173, а 21-го — уже 193 новых случая коронавирусной инфекции, следует из данных федерального оперативного штаба.

Собянин пообещал включить отопление в Москве раньше обычного
Общество
<p>Сергей Собянин</p>

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году отопление включат сразу при «серьезном похолодании». Власти не будут ждать «стандартного температурного режима» и включат отопление раньше, чем положено.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Обычно условием для начала отопительного сезона являются показатели среднесуточной температуры. В течение пяти дней средняя температура не должна достигать более чем +8 градусов.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Подмосковье отопление
Материалы по теме
Собянин пообещал включить отопление в Москве раньше обычного
Общество
Власти Подмосковья снова включили отопление в домах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter