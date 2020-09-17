Собянин пообещал включить отопление в Москве раньше обычного

Как правило, тепло дают, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней держится на уровне плюс восемь градусов или ниже. Ранее отопление уже включили в нескольких российских регионах

Сергей Собянин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Власти будут следить за погодой в Москве и сразу включат отопление при «серьезном похолодании», заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в этом году «очень важно», чтобы москвичи не замерзали и не болели простудными заболеваниями.

«Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре», — сказал Собянин.

Мэр пояснил, что обычно тепло в дома подается, когда несколько дней подряд среднесуточная температура держится на уровне плюс восемь градусов или ниже. По его словам, в этом году власти не будут ждать «стандартного температурного режима», а включат отопление раньше, чтобы москвичи лучше себя чувствовали и не болели.

«Мы будем следить за погодой и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление», — сказал Собянин.