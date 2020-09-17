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Собянин пообещал включить отопление в Москве раньше обычного

Как правило, тепло дают, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней держится на уровне плюс восемь градусов или ниже. Ранее отопление уже включили в нескольких российских регионах
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Власти будут следить за погодой в Москве и сразу включат отопление при «серьезном похолодании», заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в этом году «очень важно», чтобы москвичи не замерзали и не болели простудными заболеваниями.

«Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре», — сказал Собянин.

Мэр пояснил, что обычно тепло в дома подается, когда несколько дней подряд среднесуточная температура держится на уровне плюс восемь градусов или ниже. По его словам, в этом году власти не будут ждать «стандартного температурного режима», а включат отопление раньше, чтобы москвичи лучше себя чувствовали и не болели.

«Мы будем следить за погодой и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление», — сказал Собянин.

Собянин объяснил рост числа выявленных в Москве случаев COVID-19
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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее 17 сентября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РБК, что к концу текущей недели в Москве и Московской области могут начаться заморозки.

«Начиная с сегодняшнего вечера к нам порциями будет поступать холодный воздух, температура будет около нуля градусов, ветер начнет стихать, поэтому в ночь на воскресенье при штилевой погоде и небольшой облачности в отдельных местах возможно понижение температуры до нуля или слабоотрицательных значений», — рассказала синоптик.

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Власти Подмосковья снова включили отопление в домах
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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В сентябре в некоторых российских регионах уже дали отопление для снижения риска ОРВИ среди населения. В частности, 15 сентября отопительный сезон начался в Перми. В этот же день стали теплыми батареи в образовательных учреждениях Уфы — местные власти объяснили, что, несмотря на бабье лето, они не могут допустить всплеска заболеваемости среди учеников.

20 мая в Подмосковье возобновили подачу тепла в дома, несмотря на завершение отопительного сезона несколькими днями ранее. Глава региона Андрей Воробьев объяснил это похолоданием и желанием обеспечить комфорт жителям, находящимся в условиях самоизоляции из-за коронавируса.

Авторы
Анастасия Батманова, Михаил Котляр
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