Адвокат Рашкина сообщил, что экс-депутата не было в сбившей лося машине

Сбивший лося автомобиль зарегистрирован на Рашкина, но самого экс-депутата там не было, «сенсации не получилось», сообщил его адвокат. По данным «РИА Новости», машину вел мужчина 1998 года рождения

Валерий Рашкин (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина не было в машине, которая сбила лося в Саратовской области, сообщил «Ведомостям» его адвокат Константин Лазарев.

«Он в другом регионе страны. В ДТП попал автомобиль, зарегистрированный на него. Была бы ирония, конечно, но сенсации не получилось», — сказал он.

Машина Lada Largus попала в ДТП с лосем рано утром 23 августа неподалеку от села Большая Каменка в Татищевском районе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным агентства, за рулем был мужчина 1998 года рождения, кто именно, не уточняется.

Baza писала, что всего в автомобиле было пять человек, но никого из членов семьи Рашкина. По данным телеграм-канала, машина принадлежит сыну экс-депутата.

В багажнике именно этого автомобиля в 2021 году бывший депутат перевозил разделанную тушу лося, передает ТАСС. Тогда же на месте разделки были обнаружены ружье с прицелом ночного видения, патроны и охотничий билет на имя Рашкина. Разрешения на отстрел у парламентария не было. Изначально Рашкин заявлял, что нашел уже убитого лося и решил его забрать, но позже признал, что стрелял в животное.

В апреле 2022 года суд приговорил Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК). Его лишили депутатского мандата и сняли с поста первого секретаря московского горкома КПРФ. Судимость с Рашкина была снята в мае этого года.