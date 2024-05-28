С экс-депутата Рашкина сняли судимость

Экс-депутат Госдумы от КПРФ теперь снова сможет избираться, поскольку его преступление относилось к категории средней тяжести, пояснил адвокат. Рашкина приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте на лося

Валерий Рашкин (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

С бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, осужденного за незаконную охоту, сняли судимость, у него истек испытательный срок, сообщил РБК его адвокат Константин Лазарев.

«Испытательный срок закончился, справку [об отбытии наказания] получил», — сказал адвокат.

Теперь Рашкин сможет снова участвовать в выборах, уточнил Лазарев. Он объяснил, что запрет на участие в выборах не возникает после совершения преступления средней тяжести.

«В течение испытательного срока он должен был себя вести очень примерно, чтоб в его отношении не было возбуждено никаких административных производств, чтоб не допустить никаких новых обвинений», — сообщил Лазарев.

Рашкина приговорили к трем годам условно в апреле 2022 года. Осенью 2021-го его задержали сотрудники охотнадзора в Саратовской области. В багажнике машины, за рулем которой он находился, была найдена разделанная туша лося. На месте обнаружили ружье с прицелом ночного видения, патроны к нему и охотничий билет на имя Рашкина. Разрешения на отстрел животного у экс-депутата не было. Рашкин признал вину в незаконной охоте, однако объяснил, что рассчитывал на наличие разрешения у друзей.

Депутатский мандат Рашкина передали Анастасии Удальцовой, супруге координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Экс-депутата также сняли с поста главы московского горкома КПРФ.