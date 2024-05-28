С экс-депутата Рашкина сняли судимость
С бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, осужденного за незаконную охоту, сняли судимость, у него истек испытательный срок, сообщил РБК его адвокат Константин Лазарев.
«Испытательный срок закончился, справку [об отбытии наказания] получил», — сказал адвокат.
Теперь Рашкин сможет снова участвовать в выборах, уточнил Лазарев. Он объяснил, что запрет на участие в выборах не возникает после совершения преступления средней тяжести.
«В течение испытательного срока он должен был себя вести очень примерно, чтоб в его отношении не было возбуждено никаких административных производств, чтоб не допустить никаких новых обвинений», — сообщил Лазарев.
Рашкина приговорили к трем годам условно в апреле 2022 года. Осенью 2021-го его задержали сотрудники охотнадзора в Саратовской области. В багажнике машины, за рулем которой он находился, была найдена разделанная туша лося. На месте обнаружили ружье с прицелом ночного видения, патроны к нему и охотничий билет на имя Рашкина. Разрешения на отстрел животного у экс-депутата не было. Рашкин признал вину в незаконной охоте, однако объяснил, что рассчитывал на наличие разрешения у друзей.
Депутатский мандат Рашкина передали Анастасии Удальцовой, супруге координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Экс-депутата также сняли с поста главы московского горкома КПРФ.
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