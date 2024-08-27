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Общество ,  
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Автомобиль Рашкина сбил лося

Три года назад депутат Рашкин лишился мандата после обнаружения мертвого лося в багажнике машины. Он рассказывал, что планировал отвезти тушу в полицию. Теперь еще один лось погиб при аварии с этим же автомобилем, но без Рашкина
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин (Фото: Олеся Аксенова / ТАСС)

Автомобиль Lada Largus, зарегистрированный на бывшего депутата-коммуниста Валерия Рашкина, сбил лося. Об этом со ссылкой на источники сообщили ТАСС и «Известия». Baza пишет, что машина принадлежит его сыну Андрею Рашкину.

Авария произошла в Саратовской области между селами Широкое и Большая Каменка.

«Автомобиль Lada Largus столкнулся с перебегавшим проезжую часть лосем. Водитель не пострадал. Именно на этой машине экс-депутат в 2021 году перевозил разделанную тушу лося», — рассказал источник агентства, не уточнив, кто был за рулем.

Животное при столкновении погибло, у машины треснуло лобовое стекло, пишет Baza. По данным канала, в ней ехали пять человек, но никого из семьи Рашкиных там не было.

РБК направил запрос в управление МВД по Саратовской области, пресс-службу КПРФ и Валерию Рашкину.

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Из-за другого погибшего лося Рашкин почти три года назад лишился должности депутата Госдумы. Осенью 2021-го его задержали в Саратовской области сотрудники охотнадзора; в багажнике машины, за рулем которой он находился, была найдена разделанная туша лося. Позже на месте разделки туши были обнаружены ружье с прицелом ночного видения, патроны к нему и охотничий билет на имя Рашкина.

Парламентарий сначала рассказывал, что нашел лося уже убитым и решил его забрать. «Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил практически разделанного лося. Предложил отвезти его в полицию. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фээсбэшников, полиции, природоохранных структур», — объяснял Рашкин. Но впоследствии признался, что сам подстрелил лося, приняв его за кабана. По словам политика, друзья, с которыми он охотился, заверили в наличии всех необходимых разрешений на охоту.

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Фотогалерея 

Полгода спустя его приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте. Депутатский мандат Рашкина передали Анастасии Удальцовой, жене координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Рашкин также лишился поста главы столичного горкома КПРФ. Этой весной с него сняли судимость.

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