Автомобиль Рашкина сбил лося
Автомобиль Lada Largus, зарегистрированный на бывшего депутата-коммуниста Валерия Рашкина, сбил лося. Об этом со ссылкой на источники сообщили ТАСС и «Известия». Baza пишет, что машина принадлежит его сыну Андрею Рашкину.
Авария произошла в Саратовской области между селами Широкое и Большая Каменка.
«Автомобиль Lada Largus столкнулся с перебегавшим проезжую часть лосем. Водитель не пострадал. Именно на этой машине экс-депутат в 2021 году перевозил разделанную тушу лося», — рассказал источник агентства, не уточнив, кто был за рулем.
Животное при столкновении погибло, у машины треснуло лобовое стекло, пишет Baza. По данным канала, в ней ехали пять человек, но никого из семьи Рашкиных там не было.
РБК направил запрос в управление МВД по Саратовской области, пресс-службу КПРФ и Валерию Рашкину.
Из-за другого погибшего лося Рашкин почти три года назад лишился должности депутата Госдумы. Осенью 2021-го его задержали в Саратовской области сотрудники охотнадзора; в багажнике машины, за рулем которой он находился, была найдена разделанная туша лося. Позже на месте разделки туши были обнаружены ружье с прицелом ночного видения, патроны к нему и охотничий билет на имя Рашкина.
Парламентарий сначала рассказывал, что нашел лося уже убитым и решил его забрать. «Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил практически разделанного лося. Предложил отвезти его в полицию. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фээсбэшников, полиции, природоохранных структур», — объяснял Рашкин. Но впоследствии признался, что сам подстрелил лося, приняв его за кабана. По словам политика, друзья, с которыми он охотился, заверили в наличии всех необходимых разрешений на охоту.
Полгода спустя его приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте. Депутатский мандат Рашкина передали Анастасии Удальцовой, жене координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Рашкин также лишился поста главы столичного горкома КПРФ. Этой весной с него сняли судимость.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят