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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Как выглядит место крушения самолета Пригожина. Фоторепортаж

Появились кадры с места крушения самолета Пригожина
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина

В Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого числились основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — всего десять человек, из них три члена экипажа. Бизнес-джет упал недалеко от села Куженкино, дорога туда сейчас перекрыта сотрудниками ОМОНа и ДПС. Кадры с места крушения — в фоторепортаже РБК.
Частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение 23 августа, он направлялся из Петербурга в Москву. На борту были десять человек, по данным МЧС, все они погибли. Как сообщила Росавиация, на борту должны были быть командир ЧВК &laquo;Вагнер&raquo; Дмитрий Уткин и бойцы ЧВК, а также бизнесмен Валерий Чекалов, связанный со структурами Евгения Пригожина. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК &laquo;Вагнер&raquo; сообщил, что на месте катастрофы обнаружили телефон Пригожина
Фото: СК России

Частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение 23 августа, он направлялся из Петербурга в Москву. На борту были десять человек, по данным МЧС, все они погибли. Как сообщила Росавиация, на борту должны были быть командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и бойцы ЧВК, а также бизнесмен Валерий Чекалов, связанный со структурами Евгения Пригожина.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК «Вагнер» сообщил, что на месте катастрофы обнаружили телефон Пригожина

Как следует из отчета Flightradar24, в 18:10 по московскому времени джет поднялся на 28 тыс. футов (примерно 8,5 км). Полет на этой высоте продолжался до 18:19. Затем самолет хаотично набирал высоту (максимальный уровень&nbsp;&mdash; до 30,1 тыс. футов, или 9,2 км) и вновь снижался. Джет передавал данные до 18:20 мск, в тот момент он находился на высоте 19,7 тыс. футов (примерно 6 км)
Фото: Марина Лысцева / Reuters

Как следует из отчета Flightradar24, в 18:10 по московскому времени джет поднялся на 28 тыс. футов (примерно 8,5 км). Полет на этой высоте продолжался до 18:19. Затем самолет хаотично набирал высоту (максимальный уровень — до 30,1 тыс. футов, или 9,2 км) и вновь снижался. Джет передавал данные до 18:20 мск, в тот момент он находился на высоте 19,7 тыс. футов (примерно 6 км)

ГСУ СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По ней грозит до 15 лет лишения свободы. Бизнес-джет Embraer-135 (ЕВМ-135BJ) принадлежал компании &laquo;МНТ-Аэро&raquo;. Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие, сообщил РБК источник в правоохранительных органах
Фото: Марина Лысцева / Reuters

ГСУ СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По ней грозит до 15 лет лишения свободы. Бизнес-джет Embraer-135 (ЕВМ-135BJ) принадлежал компании «МНТ-Аэро».

Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие, сообщил РБК источник в правоохранительных органах

Дело о крушении самолета основателя ЧВК &laquo;Вагнер&raquo; Евгения Пригожина поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибулу. Ранее он расследовал громкие дела о крушении самолетов
Фото: Марина Лысцева / Reuters

Дело о крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибулу. Ранее он расследовал громкие дела о крушении самолетов

В момент катастрофы в небе находился еще один самолет, которым пользовался Пригожин,&nbsp;&mdash; также Embraer с бортовым номером RA-02748. По данным сервиса Flightradar24 и &laquo;Фонтанки&raquo;, он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево
Фото: Марина Лысцева / Reuters

В момент катастрофы в небе находился еще один самолет, которым пользовался Пригожин, — также Embraer с бортовым номером RA-02748. По данным сервиса Flightradar24 и «Фонтанки», он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево

На фото: оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Один из фрагментов бизнес-джета Embraer-135 нашли примерно в 2&nbsp;км от места крушения. Позднее обнаружили еще один обломок&nbsp;&mdash; элемент хвостового оперения самолета, он находился в 3,5 км от места падения, сообщили &laquo;РИА Новости&raquo;
Фото: Виталий Шустров / ТАСС

На фото: оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино.

Один из фрагментов бизнес-джета Embraer-135 нашли примерно в 2 км от места крушения. Позднее обнаружили еще один обломок — элемент хвостового оперения самолета, он находился в 3,5 км от места падения, сообщили «РИА Новости»

Самолет упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе. Село находится на северо-западе Тверской области. Расстояние до Москвы&nbsp;&mdash; около 300&nbsp;км
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Самолет упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе. Село находится на северо-западе Тверской области. Расстояние до Москвы — около 300 км

По состоянию на 4:30 утра въезд в Куженкино был перекрыт патрульной машиной. Сотрудник полиции сказал корреспонденту РБК, что это просто перекрытие дороги, обломков рядом с ними нет
Фото: Мария Лисицына / РБК

По состоянию на 4:30 утра въезд в Куженкино был перекрыт патрульной машиной. Сотрудник полиции сказал корреспонденту РБК, что это просто перекрытие дороги, обломков рядом с ними нет

Дорогу к старой ферме в Куженкино по состоянию на 3:40 мск также перекрывали сотрудники ОМОНа и ДПС, передавал корреспондент РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Дорогу к старой ферме в Куженкино по состоянию на 3:40 мск также перекрывали сотрудники ОМОНа и ДПС, передавал корреспондент РБК

На фото: самолет Embraer ERG 135 (бортовой номер RA-02795) в аэропорту Пулково, май 2023 года. Ксения Собчак со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Baza указала, что бортовой номер упавшего самолета&nbsp;&mdash; RA-02795 и что судно принадлежит Пригожину
Фото: Люба Островская / Reuters

На фото: самолет Embraer ERG 135 (бортовой номер RA-02795) в аэропорту Пулково, май 2023 года.

Ксения Собчак со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Baza указала, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795 и что судно принадлежит Пригожину

Президента США Джо Байдена проинформировали о крушении самолета в Тверской области, сообщили в Белом доме. &laquo;Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Байден журналистам
Фото: flightradar24.com

Президента США Джо Байдена проинформировали о крушении самолета в Тверской области, сообщили в Белом доме. «Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен», — сказал Байден журналистам

На фото: цветы у здания &laquo;Вагнер-центра&raquo; в Санкт-Петербурге. Поздно вечером 23 августа после сообщений о крушении самолета люди начали приносить цветы к зданию &laquo;Вагнер-центра&raquo; в Санкт-Петербурге
Фото: Виктория Саитова, РБК Петербург

На фото: цветы у здания «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге.

Поздно вечером 23 августа после сообщений о крушении самолета люди начали приносить цветы к зданию «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге

На фото: люди приносят цветы к зданию &laquo;Вагнер-центра&raquo; в Санкт-Петербурге, 24 августа
Фото: Анастасия Барашкова / Reuters

На фото: люди приносят цветы к зданию «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге, 24 августа

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мультимедиа Евгений Пригожин ЧВК Вагнер самолет авиакатастрофа
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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