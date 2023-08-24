Как выглядит место крушения самолета Пригожина. Фоторепортаж
В Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого числились основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — всего десять человек, из них три члена экипажа. Бизнес-джет упал недалеко от села Куженкино, дорога туда сейчас перекрыта сотрудниками ОМОНа и ДПС. Кадры с места крушения — в фоторепортаже РБК.
Частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение 23 августа, он направлялся из Петербурга в Москву. На борту были десять человек, по данным МЧС, все они погибли. Как сообщила Росавиация, на борту должны были быть командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и бойцы ЧВК, а также бизнесмен Валерий Чекалов, связанный со структурами Евгения Пригожина.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК «Вагнер» сообщил, что на месте катастрофы обнаружили телефон Пригожина
Как следует из отчета Flightradar24, в 18:10 по московскому времени джет поднялся на 28 тыс. футов (примерно 8,5 км). Полет на этой высоте продолжался до 18:19. Затем самолет хаотично набирал высоту (максимальный уровень — до 30,1 тыс. футов, или 9,2 км) и вновь снижался. Джет передавал данные до 18:20 мск, в тот момент он находился на высоте 19,7 тыс. футов (примерно 6 км)
ГСУ СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По ней грозит до 15 лет лишения свободы. Бизнес-джет Embraer-135 (ЕВМ-135BJ) принадлежал компании «МНТ-Аэро».
Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие, сообщил РБК источник в правоохранительных органах
Дело о крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибулу. Ранее он расследовал громкие дела о крушении самолетов
В момент катастрофы в небе находился еще один самолет, которым пользовался Пригожин, — также Embraer с бортовым номером RA-02748. По данным сервиса Flightradar24 и «Фонтанки», он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево
На фото: оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино.
Один из фрагментов бизнес-джета Embraer-135 нашли примерно в 2 км от места крушения. Позднее обнаружили еще один обломок — элемент хвостового оперения самолета, он находился в 3,5 км от места падения, сообщили «РИА Новости»
Самолет упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе. Село находится на северо-западе Тверской области. Расстояние до Москвы — около 300 км
По состоянию на 4:30 утра въезд в Куженкино был перекрыт патрульной машиной. Сотрудник полиции сказал корреспонденту РБК, что это просто перекрытие дороги, обломков рядом с ними нет
Дорогу к старой ферме в Куженкино по состоянию на 3:40 мск также перекрывали сотрудники ОМОНа и ДПС, передавал корреспондент РБК
На фото: самолет Embraer ERG 135 (бортовой номер RA-02795) в аэропорту Пулково, май 2023 года.
Ксения Собчак со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Baza указала, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795 и что судно принадлежит Пригожину
Президента США Джо Байдена проинформировали о крушении самолета в Тверской области, сообщили в Белом доме. «Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен», — сказал Байден журналистам
На фото: цветы у здания «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге.
Поздно вечером 23 августа после сообщений о крушении самолета люди начали приносить цветы к зданию «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге
На фото: люди приносят цветы к зданию «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге, 24 августа