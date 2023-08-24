Как выглядит место крушения самолета Пригожина. Фоторепортаж

Частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение 23 августа, он направлялся из Петербурга в Москву. На борту были десять человек, по данным МЧС, все они погибли. Как сообщила Росавиация, на борту должны были быть командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и бойцы ЧВК, а также бизнесмен Валерий Чекалов, связанный со структурами Евгения Пригожина.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК «Вагнер» сообщил, что на месте катастрофы обнаружили телефон Пригожина