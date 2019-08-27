Трамп ответил на шутки о клопах в его отеле для G7

Трамп ответил на шутки о клопах в его отеле для G7

Президенту США не понравились шутки пользователей соцсетей, обсуждающих обилие клопов в отеле Trump Doral, где Трамп в следующем году предложил провести саммит G7

Президент США Дональд Трамп отреагировал на распространение в социальных сетях хештега #TrumpBedBugs (КлопыТрампа). Использующие хештег пользователи указывают на наличие клопов в принадлежащем президенту флоридском курортном отеле Trump National Doral Golf Resort. Накануне, 26 августа, именно там Трамп предложил провести следующий саммит «Группы семи» (G7).

«В Doral нет клопов. Этот ложный и отвратительный слух распространили радикальные левые демократы, узнав, что идеально расположенный Doral National MIAMI рассматривается [в качестве места проведения] следующего [саммита] G7. Некрасиво!» — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

В январе 2017 года газета Miami Herald написала, что один из постояльцев, заплативший за ночь проживания в отеле Doral $300, подал в суд из-за клопов. По данным издания, юристы отеля договорились с жалобщиком о досудебном урегулировании иска, при этом условия соглашения остались неизвестными.

Ссылаясь на статью Miami Herald, многие из пользователей соцсетей шутят по поводу желания Трампа провести саммит G7 в «клоповнике». «В следующем году пройдет саммит G7000000 — семь мировых лидеров и 6 млн 999 тыс. 993 клопа», — пишет один. «Интересно, у европейцев страховка покрывает укусы TrumpBedBugs?» — интересуется другой. «Может быть, стоит нанести ядерный удар и по TrumpBedBugs?» — отмечает третий, намекая на сообщения СМИ о том, что Трамп обсуждал с советниками по национальной безопасности идею использования ядерных бомб в борьбе с ураганами, угрожающими Соединенным Штатам.