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Walt Disney $160 (+19,4%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
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Трамп пообещал каждой стране бунгало на саммите G7 в его гольф-клубе

Дональд Трамп заявил, что не намерен зарабатывать на организации саммита G7, если местом для проведения этого события в 2020 году выберут принадлежащий президенту США гольф-клуб Trump Doral в Майами. Об этом сообщает Bloomberg.

Тем не менее, если саммит все же соберутся проводить в Майами, то делегация каждой страны получит по собственному бунгало, добавил он. «У каждой страны может быть своя вилла или собственное бунгало», — пообещал Трамп.

26 августа завершился саммит «Большой семерки» во французском Биаррице, следующий саммит организации должен пройти в 2020 году на территории США. В ходе утренней пресс-конференции Трамп допустил, про пройти он может в Майами, на территории принадлежащего ему гольф-клуба.

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По его словам, Trump Doral находится всего в трех минутах полета на вертолете от международного аэропорта в городе, а также располагает большой территорией. «Людям действительно он нравится», — сказал Трамп.

Агентство Bloomberg ранее отмечало, что президент США уже столкнулся с судебными исками и общественным осуждением из-за того, что для проведения каких-либо официальных мероприятий в Белом доме выбирали принадлежащие президенту объекты недвижимости.

Теги: Дональд Трамп, саммит G7
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