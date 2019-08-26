Эмоции саммита G7 в Биаррице. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,92 -0,07 EUR Бирж. 73,29 -0,23 Brent 59,77 +1,68% USD Нал. 66,40 65,55 EUR Нал. 73,75 72,89 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1115 -0,0020 BTC/USD Бирж. 10 352,00 +211,00 IMOEX 2 664,15 +0,13% RTSI 1 272,93 +0,35% DJIA 25 628,90 -2,37% Nasdaq 7 751,77 -3,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Bank of New York Mellon $46 (+9,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Walt Disney $160 (+20,52%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+9,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Walt Disney $160 (+20,52%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 23 авг, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 23 авг, 12:53
СМИ узнали о задержании в Литве двух российских пограничников Политика, 12:20 Минобороны Турции назвало дату начала поставок второй партии С-400 Политика, 12:20 Следствие арестовало счета и имущество экс-министра Абызова на ₽27 млрд Общество, 12:18 Два человека погибли в Приморье из-за взрыва гранаты Общество, 12:14 Эмоции саммита G7 в Биаррице. Фоторепортаж Политика, 12:12  Глава «Аэрофлота» впервые сообщил о планах IPO «Победы» Бизнес, 12:10 ЦОДД анонсировал пик пробок в Москве 1 сентября Общество, 12:00 Двое обвиняемых в нападении на силовиков 27 июля признали вину Политика, 11:58 Еще двух участников акции протеста потребовали лишить родительских прав Общество, 11:50 Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле Политика, 11:50 Ибрагимович оформил дубль в третьем подряд матче MLS Спорт, 11:36 Что взять в дорогу: гаджеты для комфортной поездки РБК и Philips, 11:33 Мантуров заявил об интересе к SSJ100 вопреки катастрофе в Шереметьево Общество, 11:32 Скрытая переброска атомных подлодок на Камчатке попала на видео Политика, 11:28
Политика ,  
0 
Эмоции саммита G7 в Биаррице. Фоторепортаж
26 августа завершается саммит G7. В этом году он прошел в Биаррице (Франция). Лидеры стран «группы семи» среди прочего обсудили борьбу с терроризмом, торговые отношения, климатические проблемы (в частности, затрагивалась тема лесных пожаров в Амазонии) и Россию. Главные эмоции саммита G7 — в фоторепортаже РБК
Фото: Christian Hartmann / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель (в центре) с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит Макрон​

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент США Дональд Трамп и Ангела Меркель​

Фото: Carlos Barria / Reuters

Эмманюэль Макрон (справа) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон​

Фото: Stefan Rousseau / PA Wire / PA Images / ТАСС
Борис Джонсон (слева) и Дональд Трамп
Фото: Sean Kilpatrick / PA Images / ТАСС

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо​

Фото: Andrew Harnik / AP

На первом плане слева направо: президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Фото: Andrew Parsons / Reuters

Борис Джонсон (справа) и глава Евросовета Дональд Туск
 

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа), его жена Брижит Макрон и президент США Дональд Трамп​.

Теги: мультимедиа, саммит G7, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Джастин Трюдо ..., Борис Джонсон
Материалы по теме
Guardian узнала о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России
Политика
Кремль понадеялся на здравый смысл у всех стран G7 в отношениях с Россией
Политика
Президент Боливии попросил лидеров G7 о помощи в тушении лесных пожаров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter