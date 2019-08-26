Политика , 26 авг, 12:12
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Эмоции саммита G7 в Биаррице. Фоторепортаж
26 августа завершается саммит G7. В этом году он прошел в Биаррице (Франция). Лидеры стран «группы семи» среди прочего обсудили борьбу с терроризмом, торговые отношения, климатические проблемы (в частности, затрагивалась тема лесных пожаров в Амазонии) и Россию. Главные эмоции саммита G7 — в фоторепортаже РБК
Канцлер Германии Ангела Меркель (в центре) с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит Макрон
Президент США Дональд Трамп и Ангела Меркель
Эмманюэль Макрон (справа) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Борис Джонсон (слева) и Дональд Трамп
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо
На первом плане слева направо: президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Борис Джонсон (справа) и глава Евросовета Дональд Туск
Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа), его жена Брижит Макрон и президент США Дональд Трамп.