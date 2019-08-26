Трамп предложил провести новый саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами

Саммит «Большой семерки» (G7) в 2020 году может пройти в Майами, на принадлежащем президенту США Дональду Трампу гольф-курорте Trump Doral. Такое предположение он выдвинул перед пресс-конференцией с канцлером Германии Ангелой Маркель в ходе встречи лидеров G7 во французском Биаррице, передает Bloomberg.

По его словам, выбор этого гольф-курорта будет крайне удобным с точки зрения логистики, так как он находится в трех минутах полета на вертолете от международного аэропорта в Майами. «Мы не нашли ничего, что могло бы даже приблизиться к конкуренции [с Trump Doral»], — сказал Трамп. Тем не менее окончательное решение на этот счет пока не принято, добавил он.

Bloomberg отмечает, что ранее Трамп уже столкнулся с судебными исками из-за того, что для проведения каких-либо официальных мероприятий в Белом доме выбирали принадлежащие президенту объекты недвижимости, такие, например, как Trump International Hotel в Вашингтоне.

Трамп не сказал, намерен ли он приглашать Россию на встречу G7 в следующем году, отметив, что это было бы «выгодно». «Я думаю, что это [предложение] в стадии разработки», — цитирует Трампа CNBC. «У нас есть ряд людей, которые хотели бы видеть Россию в группе [G8]», — сказал он.