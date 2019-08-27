Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа

Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа

Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки». Об этом, как передает «Говорит Москва», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Ничего не поступало», — сказал он.

После прошедшего саммита G7 в Биаррице Трамп заявил, что хотел бы пригласить Владимира Путина на следующую встречу международного клуба в качестве гостя. В то же время он признал свою неуверенность в том, что российский президент такое приглашение примет. «Вы приглашаете [обратно] человека, который был выгнан [из G8] <…> президентом Обамой, потому что его переиграли [Владимир Путин]», — объяснил американский лидер. Саммит в 2020 году Трамп предлагал провести в своем гольф-клубе в Майами, штат Флорида.

Возможность возвращения России в формат международного клуба ведущих государств ранее комментировали лидеры Франции Эмманюэль Макрон и Германии Ангела Меркель: они оба назвали необходимым условием для этого урегулирование конфликта на Украине.