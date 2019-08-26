СМИ узнали об идее Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами

Президент США по меньшей мере дважды высказывал в Белом доме идею взрывать идущие на Штаты ураганы, сообщает Axios. Подобные предложения Дональда Трампа поразили его советников

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп неоднократно обсуждал с советниками по национальной безопасности идею использования ядерных бомб в борьбе с ураганами, угрожающими Соединенным Штатам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом таких обсуждений.

Один из источников передал слова президента, высказанные в ходе одного из совещаний в Белом доме, посвященном проблеме ураганов: «Я понял. Я понял. Почему бы нам не взорвать их ядерной бомбой?». «Они [ураганы] начинают формироваться у побережья Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в эпицентр урагана, и она разрушает его. Почему мы не можем так сделать?» — процитировал источник слова Трампа.

По словам собеседника портала, присутствовавшего на той встрече, реакция докладчика была примерно следующей: «Сэр, мы посмотрим, что можно с этим сделать». На самом деле, отмечает источник, присутствующие на совещании были поражены. «После того, как совещание закончилось, мы подумали: «Что за … Что мы будем делать с этим?» — рассказал источник.

Собеседник добавил, что Трамп уже ранее высказывал подобную идею в разговоре с одним из высокопоставленных чиновников Белого дома. В материалах с заседания Совета национальной безопасности США в 2017 году говорится, что Трамп спрашивал, может ли администрация бомбить ураганы. При этом слова «ядерный» тогда не употреблялось.

Источники Axios добавляют, что идея Трампа бомбить ураганы не получила продолжения. В белом доме заявили, что не комментируют приватные обсуждения президента с командой по национальной безопасности.