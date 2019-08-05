Суд арестовал обвиняемого в призывах к насилию над детьми росгвардейцев

Суд отправил под стражу Владислава Синицу, обвиняемого в разжигании ненависти и вражды к сотрудникам Росгвардии. СК считает, что после разгона несогласованной акции протеста в Москве он в Twitter призвал убивать детей омоновцев

Владислав Синица (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Пресненский суд Москвы отправил под стражу 30-летнего менеджера Владислава Синицу, обвиняемого в разжигании ненависти и вражды в интернете в отношении силовиков и их детей. Такое решение приняла судья Катерина Кириченко, передает корреспондент РБК.

СК считает, что Синица 31 июля запостил в Twitter предложение расправляться над детьми «доблестных защитников правопорядка», под которыми подразумевались сотрудники Росгвардии, подавившие несанкционированную акцию протеста в Москве 27 июля. Тем самым он высказал угрозы в адрес «неограниченного круга лиц». 5 августа ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282 УК.

«Согласно его показаниям, он признает факт размещения в соцсети высказываний, пробуждающих ненависть и вражду к сотрудникам и детям сотрудников правоохранительных органов, в частности Росгвардии. Вместе с тем вину не признает, пытается минимизировать свою ответственность», — заявил следователь на заседании.

Синица был задержан на очередной несогласованной акции 3 августа около 16:30 на Чистопрудном бульваре, следует из материалов дела. Сейчас он «проверяется на причастность к другим преступным эпизодам», заявил следователь. Представитель СК подчеркивал, что Синица участвовал и в других акциях протеста, в том числе 27 июля, а также публиковал в интернете призывы приходить на них. На допросе Синицу спросили, кто, по его мнению, является организатором этих акций; он назвал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.