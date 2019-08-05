Суд арестовал обвиняемого в призывах к насилию над детьми росгвардейцев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,11 -0,17 EUR Бирж. 72,79 +0,32 Brent 60,68 -2,33% USD Нал. 65,58 64,55 EUR Нал. 73,36 72,25 USD ЦБ 65,05 +0,41 EUR ЦБ 72,37 +0,67 EUR/USD 1,1193 +0,0088 BTC/USD Бирж. 11 718,25 +744,25 IMOEX 2 657,96 -0,63% RTSI 1 286,15 -0,54% DJIA 25 934,56 -2,08% Nasdaq 7 781,23 -2,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Berkshire Hathaway $226 (+12,52%) прогноз Morgan Stanley к 03.01.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,23%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
ТГК-1 ₽0,013 (+26,63%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
Ferrari $225 (+42,44%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Berkshire Hathaway $226 (+12,52%) прогноз Morgan Stanley к 03.01.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,23%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
ТГК-1 ₽0,013 (+26,63%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
Ferrari $225 (+42,44%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 65,05 (+0,41) Quote, 12:37
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 72,37 (+0,67) Quote, 12:37
Ресторатор Антон Пинский: наш бизнес — это не золотое дно Pro, 18:12 Потери российской экономики от смертей из-за рака оценили в $8 млрд в год Общество, 18:09 «Ливерпуль» объявил о переходе экс-вратаря «Вест Хэма» Спорт, 18:02 Суд арестовал муниципального депутата Янкаускаса на 10 суток Политика, 17:51 Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой после падения курса юаня Экономика, 17:40 Путин назвал российские ракеты для противодействия угрозам со стороны США Политика, 17:39 Стали известны имена утонувших в Крыму спортсменок Спорт, 17:36 Почему банки отказываются подключать клиентов к эквайрингу: пять причин Pro, 17:31 Суд арестовал обвиняемого в призывах к насилию над детьми росгвардейцев Общество, 17:29 Что будет с Litecoin: награда майнеров сократилась вдвое Крипто, 17:25 В Красноярском крае из-за взрывов эвакуируют около 11 тыс. человек Общество, 17:25 РЖД ограничили движение поездов в Красноярском крае после взрывов Общество, 17:16 Друг назвал дату похорон певца Вилли Токарева Общество, 17:08 СК просил ареста для призвавшего к расправе над детьми силовиков блогера Общество, 17:04
Общество ,  
0 
Суд арестовал обвиняемого в призывах к насилию над детьми росгвардейцев
Суд отправил под стражу Владислава Синицу, обвиняемого в разжигании ненависти и вражды к сотрудникам Росгвардии. СК считает, что после разгона несогласованной акции протеста в Москве он в Twitter призвал убивать детей омоновцев
Владислав Синица (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Пресненский суд Москвы отправил под стражу 30-летнего менеджера Владислава Синицу, обвиняемого в разжигании ненависти и вражды в интернете в отношении силовиков и их детей. Такое решение приняла судья Катерина Кириченко, передает корреспондент РБК.

СК считает, что Синица 31 июля запостил в Twitter предложение расправляться над детьми «доблестных защитников правопорядка», под которыми подразумевались сотрудники Росгвардии, подавившие несанкционированную акцию протеста в Москве 27 июля. Тем самым он высказал угрозы в адрес «неограниченного круга лиц». 5 августа ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282 УК.

«Согласно его показаниям, он признает факт размещения в соцсети высказываний, пробуждающих ненависть и вражду к сотрудникам и детям сотрудников правоохранительных органов, в частности Росгвардии. Вместе с тем вину не признает, пытается минимизировать свою ответственность», — заявил следователь на заседании.

Фотогалерея 
Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

Синица был задержан на очередной несогласованной акции 3 августа около 16:30 на Чистопрудном бульваре, следует из материалов дела. Сейчас он «проверяется на причастность к другим преступным эпизодам», заявил следователь. Представитель СК подчеркивал, что Синица участвовал и в других акциях протеста, в том числе 27 июля, а также публиковал в интернете призывы приходить на них. На допросе Синицу спросили, кто, по его мнению, является организатором этих акций; он назвал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

«При задержании предпринял попытку уничтожить свой мобильный телефон. Может совершить другие преступления, направленные на нарушение общественной безопасности и безопасности государства. У него изъята техника, часть ее заблокирована; сейчас назначены технические экспертизы по делу», — заявил следователь.

«Верно ли я понимаю, что следствие считает, что я могу продолжить постить картинки в интернет?» — поинтересовался Синица. Он подтвердил, что является автором того самого поста в Twitter, однако убежден, что «у подобного рода деяния нулевая общественная опасность». Гораздо больший ущерб обществу, по мнению Синицы, наносит его изоляция, которая влечет «многомиллионные убытки» для его компании. Синица работает в ООО «Универсальный советник», следует из его анкетных данных.

Говоря о своем отношении к требованию следствия отправить его под арест, Синица заявил: «Вы сами знаете об изменениях в этой статье УК (282) за последний год». В 2018 году Госдума приняла поправки, частично декриминализующие экстремистские деяния: если речь идет о высказываниях, допущенных впервые за год и не имеющих серьезной угрозы, они наказываются в административном порядке.

Автор: Маргарита Алехина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter