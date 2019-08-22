Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину

Ответчиками по иску помимо Навального являются незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, которые являются организаторами несогласованных акций в Москве. Ранее к ним подали иски на 13 млн руб.

Алексей Навальный и Илья Яшин (справа) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Московский метрополитен подал иск к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, а также основателю ФБК Алексею Навальному. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте московских судов. Иск поступил в Коптевский районный суд Москвы.

Ответчиками по иску, поданному 21 августа, являются незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов, а также Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и глава отдела расследований фонда Георгий Албуров.

В пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» не ответили на звонки РБК.

Адвокат Милова Валентина Фролова сообщила РБК, что по иску ГУП «Московский метрополитен» пока никакой информации нет. «О существовании этого иска стало известно сегодня, вчера он был подан, какие требования мы не знаем, ничего не получали по этому эпизоду. Никаких бесед по этому иску также не назначено», — сказала она.

Адвокат Яшина Вадим Прохоров также пояснил РБК, что ему стало известно об иске после звонка РБК. Адвокат Соловьева Сергей Бадамшин сказал РБК, что ему не известна суть претензий ГУП «Московский метрополитен» к его подзащитному.