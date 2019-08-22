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Политика ,  
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Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Ответчиками по иску помимо Навального являются незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, которые являются организаторами несогласованных акций в Москве. Ранее к ним подали иски на 13 млн руб.
Алексей Навальный и Илья Яшин (справа) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Московский метрополитен подал иск к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, а также основателю ФБК Алексею Навальному. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте московских судов. Иск поступил в Коптевский районный суд Москвы.

Ответчиками по иску, поданному 21 августа, являются незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов, а также Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и глава отдела расследований фонда Георгий Албуров.

В пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» не ответили на звонки РБК.

Адвокат Милова Валентина Фролова сообщила РБК, что по иску ГУП «Московский метрополитен» пока никакой информации нет. «О существовании этого иска стало известно сегодня, вчера он был подан, какие требования мы не знаем, ничего не получали по этому эпизоду. Никаких бесед по этому иску также не назначено», — сказала она.

Адвокат Яшина Вадим Прохоров также пояснил РБК, что ему стало известно об иске после звонка РБК. Адвокат Соловьева Сергей Бадамшин сказал РБК, что ему не известна суть претензий ГУП «Московский метрополитен» к его подзащитному.

«Иск зарегистрирован 21 августа. Пока иск не принят к производству, потому что только поступил», — сообщили РБК в пресс-службе Коптевского районного суда Москвы.

Все указанные кандидаты и сотрудники ФБК также являются ответчиками по искам ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» на общую сумму более 13 млн руб.

Политика
С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн

«Мосгортранс», в частности, объяснил подачу своего иска к организаторам несогласованных акций на 1,2 млн руб. жалобами людей на сбои по маршрутам из-за несанкционированных перекрытий дороги. В учреждении пояснили, что если не подавать иски, то отвечать за задержки будут водители и их руководство. В иске ГБУ «Автомобильные дороги» говорится об убытке более чем на 11 млн руб. из-за обеспечения общественного порядка.

Во время несогласованной акции 27 июля митингующие вышли на участок Садового кольца рядом с Цветным бульваром и перекрыли движение транспорта. По данным «Новой газеты», перекрытие длилось около пяти минут.

На несогласованной акции 27 июля, по данным полиции, были задержаны 1074 человека, правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщал о 1373 задержанных.

Авторы: Юлия Выродова, Егор Губернаторов, Александра Юшкявичюте
Теги: Алексей Навальный, ФБК, Московский метрополитен
Материалы по теме
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
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С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн
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