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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+5,82%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Адвокат заявил об отсутствии претензий СК к вышедшим на митинг с ребенком
По словам адвоката семьи, претензий у следствия к супругам нет. Прокуратура ранее сообщила, что намерена добавиться лишения родительских прав супругов Проказовых
Фото: Андрей Любимов / РБК

У следствия нет претензий к супругам Дмитрию и Ольге Проказовым, которые 27 июля пришли на несанкционированный митинг с годовалым ребенком. Об этом сообщил РБК адвокат семьи Максим Пашков.

«Допрос окончен. У следствия нет претензий к супругам. На мой взгляд, их быть не может», — заявил РБК адвокат Максим Пашков.

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Другой адвокат семьи Наталия Каплина сообщила, что супругов могут допросить в качестве свидетелей и по делу о массовых беспорядках. «Сейчас на допросе следователь изъявил желание изъять телефоны Дмитрия и Ольги для того чтобы посмотреть подозрительную переписку и дал нам время до завтра-послезавтра подъехать и сдать телефоны в рамках дела о массовых беспорядках 27 июля (статья 212 УК РФ). Насколько я понимаю, если будут изымать, значит проходят как свидетели», — рассказала адвокат, отвечая на вопрос РБК. По ее словам, следователи, скорее всего, будут искать переписку с Сергеем Фоминым, которому был передан во время митинга ребенок.

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Во время акции 27 июля Проказовы передали своего годовалого сына Фомину, сообщало издание Baza. Благодаря этому Фомин смог пройти через полицейский кордон, избежав задержания. Момент передачи ребенка был зафиксирован на видео оперативниками центра противодействия экстремизму (центра «Э») МВД.

Дмитрий Проказов утверждает, что Фомин является двоюродным братом его супруги. Он уверяет, что принимать участие семья в несанкционированной акции не собиралась, а лишь «прогулялась с группой веселых граждан до Арбата», ребенка отец передал близкому родственнику, чтобы тот его немного понес. 

Ранее сообщалось, что прокуратура намерена добиваться лишения родительских прав Проказовых за передачу малолетнего ребенка «третьему лицу», что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». 

В ночь на понедельник у Проказовых прошли обыски по двум заведенным уголовным делам по ст. 125 и 156 УК РФ — «Оставление малолетнего в опасности» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Обоих супругов допросили в качестве свидетелей, говорил ранее РБК их адвокат Максим Пашков.

Авторы: Роман Кирьянов, Мария Бондаренко
Теги: ребенок, митинг
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