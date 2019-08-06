Адвокат заявил об отсутствии претензий СК к вышедшим на митинг с ребенком

Адвокат заявил об отсутствии претензий СК к вышедшим на митинг с ребенком

По словам адвоката семьи, претензий у следствия к супругам нет. Прокуратура ранее сообщила, что намерена добавиться лишения родительских прав супругов Проказовых

Фото: Андрей Любимов / РБК

У следствия нет претензий к супругам Дмитрию и Ольге Проказовым, которые 27 июля пришли на несанкционированный митинг с годовалым ребенком. Об этом сообщил РБК адвокат семьи Максим Пашков.

«Допрос окончен. У следствия нет претензий к супругам. На мой взгляд, их быть не может», — заявил РБК адвокат Максим Пашков.

Другой адвокат семьи Наталия Каплина сообщила, что супругов могут допросить в качестве свидетелей и по делу о массовых беспорядках. «Сейчас на допросе следователь изъявил желание изъять телефоны Дмитрия и Ольги для того чтобы посмотреть подозрительную переписку и дал нам время до завтра-послезавтра подъехать и сдать телефоны в рамках дела о массовых беспорядках 27 июля (статья 212 УК РФ). Насколько я понимаю, если будут изымать, значит проходят как свидетели», — рассказала адвокат, отвечая на вопрос РБК. По ее словам, следователи, скорее всего, будут искать переписку с Сергеем Фоминым, которому был передан во время митинга ребенок.