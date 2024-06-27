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Общество ,  
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Число жертв схода поезда Воркута — Новороссийск увеличилось до двух

РЖД сообщили о гибели двух человек при сходе поезда Воркута — Новороссийск
Два тела нашли на месте схода с рельсов поезда Воркута — Новороссийск, местонахождение еще одного человека остается неизвестным, сообщили в РЖД. Там также пообещали выплаты родственникам погибших и пострадавшим в результате ЧП
Фото: sztproc / Telegram
Фото: sztproc / Telegram

На месте схода пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек, местонахождение еще одного пассажира остается неизвестно, сообщили в пресс-службе РЖД.

Ранее в СК сообщали об одном погибшем.

«Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн руб. от компании», — говорится в сообщении РЖД.

Те, кто был госпитализирован после схода поезда, получат по 1 млн руб., остальные пострадавшие — по 500 тыс. руб.

СК сообщил о первом погибшем в результате схода с рельсов поезда в Коми
Общество
Фото:СК России

В РЖД выразили соболезнования родным и близким погибших и сообщили о содействии следствию в установлении всех деталей происшествия.

Вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный в Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда № 511. В РЖД называли предварительной причиной аварии «подмыв полотна в результате обильных осадков». В поезде находились 232 человека. По данным Минздрава, пострадали 40 человек. Для ликвидации последствий аварии в Коми ввели режим чрезвычайной ситуации.

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
РЖД Россия Республика Коми сход с рельсов пассажирский поезд Воркута Новороссийск жертвы
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