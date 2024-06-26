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Общество ,  
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В Минздраве назвали число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми

Фото: komivkomi / Telegram
Фото: komivkomi / Telegram

При сходе пассажирского поезда с рельсов в Коми пострадали до 40 человек, состояние семи из них тяжелое, сообщил помощник главы Минздрава.

Материал дополняется.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

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