СК: тело мужчины нашли под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми

СК сообщил о первом погибшем в результате схода с рельсов поезда в Коми

Поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов накануне вечером. По данным Минздрава, пострадали 40 человек. Возможной причиной ЧП в РЖД назвали подмыв полотна из-за сильных осадков

Фото: СК России

В результате схода пассажирского поезда с рельсов в Республике Коми погиб один человек, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

«Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми, где сошло девять вагонов пассажирского поезда назначением Воркута — Новороссийск, обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда», — сказано в сообщении.

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Авария произошла накануне, 26 июня, в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный, который расположен вблизи города Инта (300 км к юго-западу от Воркуты), в труднодоступной местности без дороги — в этой зоне тайга и болота, говорил глава Коми Владимир Уйба. Он также сообщал, что с рельсов сошел хвост поезда (всего в нем было 14 вагонов). Пассажиров с места ЧП также вывозили поездом.

В РЖД заявили, что предварительной причина схода — «подмыв полотна в результате обильных осадков».

Всего в поезде ехали 232 человека, пострадали, по данным Минздрава, 40. РЖД сообщали о 46 обратившихся за медицинской помощью. Уйба уточнял, что в Инту были госпитализированы десять человек, в том числе 14-летняя девочка в тяжелом состоянии.

Перевозчик сообщил, что около 5:14 27 июня мск от станции Угольный пассажиры сошедшего с рельсов поезда № 511 были отправлены в пункты назначения специальным составом, который следует по ускоренному графику. Также около десятка поездов следуют с опозданием, движение организовано по одному пути.