В РЖД назвали возможную причину схода поезда с рельсов в Коми
Причиной схода пассажирского поезда с рельсов в Коми может быть повреждение полотна, сообщают в РЖД.
«Предварительной причиной происшествия с поездом № 511 Воркута — Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков. К месту направлены два восстановительных поезда», — говорится в публикации компании в телеграм-канале.
По предварительной информации, погибших нет. Всего в поезде было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира, уточнили в РЖД.
Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный. Движение на участке приостановлено. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и телеграм-канал SHOT передает, что пострадали 70 человек. SHOT пишет, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии, их не могут вытащить из вагона. По данным канала, ожидаются три вертолета.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварии. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024