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В РЖД назвали возможную причину схода поезда с рельсов в Коми

РЖД: предварительной причиной схода поезда в Коми является подмыв насыпи
Предварительная причина схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми — повреждение полотна из-за осадков, сообщили в РЖД. Погибших, по данным компании, нет. Всего в 14 вагонах находились 232 пассажира
Фото: komivkomi / Telegram
Фото: komivkomi / Telegram

Причиной схода пассажирского поезда с рельсов в Коми может быть повреждение полотна, сообщают в РЖД.

«Предварительной причиной происшествия с поездом № 511 Воркута — Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков. К месту направлены два восстановительных поезда», — говорится в публикации компании в телеграм-канале.

По предварительной информации, погибших нет. Всего в поезде было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира, уточнили в РЖД.

В РЖД назвали возможную причину схода поезда с рельсов в Коми
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Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный. Движение на участке приостановлено. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и телеграм-канал SHOT передает, что пострадали 70 человек. SHOT пишет, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии, их не могут вытащить из вагона. По данным канала, ожидаются три вертолета.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварии. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).

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сход с рельсов Республика Коми РЖД
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