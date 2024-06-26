 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд

В РЖД отметили, что предварительной причиной происшествия с поездом стал подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков. СК завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта
Фото: komivkomi / Telegram
Фото: komivkomi / Telegram

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный в Республике Коми, сообщили в РЖД.

С рельсов сошли вагоны поезда № 511 Воркута — Новороссийск. Движение поездов на участке приостановлено.

В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
Video

По данным источника ТАСС, пострадали 70 человек. Телеграм-канал «112» пишет о 40 пострадавших, из которых пять в тяжелом состоянии. Источник «Интерфакса» в экстренных службах сказал, что пострадало до 50 человек. «В основном у пострадавших диагностируются переломы, ушибы, порезы и черепно-мозговые травмы», — заявил собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не погиб, сообщили в РЖД. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них ехали 232 пассажира.

«Предварительной причиной происшествия с поездом № 511 Воркута — Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков», — говорится в сообщении компании. К месту направили два восстановительных поезда, SHOT пишет, что один из них уже прибыл на место аварии. В Коми для оперативного устранения последствий происшествия создан штаб под руководством гендиректора РЖД Олега Белозерова.

ТАСС сообщил со ссылкой на минздрав Коми, что в ближайший час три вертолета из Усинска, Сыктывкара и Ухты вылетают на место происшествия. Из Инты также выехали четыре бригады скорой помощи, но они не могут добраться из-за отсутствия дороги.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварии, сообщила пресс-служба ведомства. СК завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). По предварительным данным, погибших нет, информация о пострадавших уточняется, сообщили в ведомстве. На место происшествия выехали руководство отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты.

В Волгоградской области поезд сошел с рельсов из-за вмешательства
Общество

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетает на место происшествия. «Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим», — написал он.

Телеграм-канал Baza уточняет, что авария произошла в 18:12 мск. SHOT пишет, что очевидцы и спасатели забрались на перевернувшиеся вагоны и через разбитые стекла достают пассажиров. По данным канала, скорая и спасатели прибыли на место крушения поезда, медики осматривают пострадавших.

Mash пишет, что авария произошла через десять минут после отправления со станции Инта-1.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
РЖД поезд вагоны
Материалы по теме
В Коми завели дело после схода пассажирского поезда с рельсов
Общество
При столкновении поездов в Индии погибли 15 человек, 60 пострадали
Общество
После столкновения трамваев с сотней пострадавших задержали двух человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 17:32
Украина пока мимо плей-офф. Что происходит на Евро Спорт, 20:33
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 20:17
Подозреваемого в шпионаже для России австрийца отпустили из-под ареста Политика, 20:14
Глава Коми вылетел на место аварии поезда Воркута — Новороссийск Общество, 20:09
В Коми 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов Общество, 20:04
В Севастополе объявили воздушную тревогу менее чем на 10 минут Политика, 19:58
В РЖД назвали возможную причину схода поезда с рельсов в Коми Общество, 19:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сборная Украины завершила вничью первый тайм матча с Бельгией на Евро Спорт, 19:53
Совбез ООН осудил террористическую атаку в Дагестане Политика, 19:47
Как регулирование MiCA в EC отразится на глобальном рынке криптовалют Крипто, 19:45
В Коми завели дело после схода пассажирского поезда с рельсов Общество, 19:38
Патриарх Кирилл поручил создать молодежную передачу «без клюквы» Технологии и медиа, 19:36
Появилось видео с поездом, который сошел с рельсов в Коми Общество, 19:34
Осужденный в Нидерландах футболист покинул вылетевший из РПЛ клуб Спорт, 19:31