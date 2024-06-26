В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд

В РЖД отметили, что предварительной причиной происшествия с поездом стал подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков. СК завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта

Фото: komivkomi / Telegram

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный в Республике Коми, сообщили в РЖД.

С рельсов сошли вагоны поезда № 511 Воркута — Новороссийск. Движение поездов на участке приостановлено.

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По данным источника ТАСС, пострадали 70 человек. Телеграм-канал «112» пишет о 40 пострадавших, из которых пять в тяжелом состоянии. Источник «Интерфакса» в экстренных службах сказал, что пострадало до 50 человек. «В основном у пострадавших диагностируются переломы, ушибы, порезы и черепно-мозговые травмы», — заявил собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не погиб, сообщили в РЖД. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них ехали 232 пассажира.

«Предварительной причиной происшествия с поездом № 511 Воркута — Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков», — говорится в сообщении компании. К месту направили два восстановительных поезда, SHOT пишет, что один из них уже прибыл на место аварии. В Коми для оперативного устранения последствий происшествия создан штаб под руководством гендиректора РЖД Олега Белозерова.

ТАСС сообщил со ссылкой на минздрав Коми, что в ближайший час три вертолета из Усинска, Сыктывкара и Ухты вылетают на место происшествия. Из Инты также выехали четыре бригады скорой помощи, но они не могут добраться из-за отсутствия дороги.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварии, сообщила пресс-служба ведомства. СК завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). По предварительным данным, погибших нет, информация о пострадавших уточняется, сообщили в ведомстве. На место происшествия выехали руководство отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты.

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Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетает на место происшествия. «Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим», — написал он.

Телеграм-канал Baza уточняет, что авария произошла в 18:12 мск. SHOT пишет, что очевидцы и спасатели забрались на перевернувшиеся вагоны и через разбитые стекла достают пассажиров. По данным канала, скорая и спасатели прибыли на место крушения поезда, медики осматривают пострадавших.

Mash пишет, что авария произошла через десять минут после отправления со станции Инта-1.