В Коми после схода вагонов с рельсов ввели режим ЧС
Глава Коми Владимир Уйба ввел в республике режим ЧС для ликвидации последствий крушения пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск. Он будет действовать до особого распоряжения.
Девять вагонов поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный вечером 26 июня. Как сообщили в РЖД, причиной ЧП стал «подмыв полотна в результате обильных осадков». По данным компании, в поезде было 232 человека, а Уйба сообщал о 215 пассажирах.
Людей пересадили в пять уцелевших вагонов и направили в Инту. Власти отмечали, что техника не могла добраться до места крушения поезда, поскольку оно находится в лесотундре.
Как сообщили в РЖД, в 2,5 км от места схода с рельсов обнаружили еще один участок с размывом железнодорожных путей. В связи с этим пассажиров решили пересадить в дополнительный состав, который направили к месту аварии. Позднее было восстановлено движение по одному пути
За медицинской помощью обратились 46 человек, из них десять госпитализировали с ушибами, ссадинами и рваными ранами. СК завел уголовное дело по ч.1 ст.263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми
Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности
Видео с места крушения пассажирского поезда
«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане
Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»
Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории
ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России
Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией
«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит
Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает
ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO
В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине