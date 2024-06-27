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В Коми после схода вагонов с рельсов ввели режим ЧС

Режим ввели для ликвидации последствий аварии. Власти сообщили, что после схода вагонов госпитализированы десять человек, всего в поезде были около 200 пассажиров

В Коми после схода вагонов с рельсов ввели режим ЧС
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Глава Коми Владимир Уйба ввел в республике режим ЧС для ликвидации последствий крушения пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск. Он будет действовать до особого распоряжения.

Девять вагонов поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный вечером 26 июня. Как сообщили в РЖД, причиной ЧП стал «подмыв полотна в результате обильных осадков». По данным компании, в поезде было 232 человека, а Уйба сообщал о 215 пассажирах. 

Людей пересадили в пять уцелевших вагонов и направили в Инту. Власти отмечали, что  техника не могла добраться до места крушения поезда, поскольку оно находится в лесотундре.

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Общество
Фото:komivkomi / Telegram

Как сообщили в РЖД, в 2,5 км от места схода с рельсов обнаружили еще один участок с размывом железнодорожных путей. В связи с этим пассажиров решили пересадить в дополнительный состав, который направили к месту аварии. Позднее было восстановлено движение по одному пути

За медицинской помощью обратились 46 человек, из них десять госпитализировали с ушибами, ссадинами и рваными ранами. СК завел уголовное дело по ч.1 ст.263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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Видео с места крушения пассажирского поезда

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Коми режим ЧС сход с рельсов крушение поезда Владимир Уйба
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После схода вагонов с рельсов в Коми госпитализировали десять человек
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