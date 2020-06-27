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Протесты в США ,  
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Трамп подписал указ о «длинных тюремных сроках» за порчу памятников

Он назвал подписанный документ «очень серьезным». Ранее президент США напомнил, что по американским законам виновным в вандализме может грозить до десяти лет тюрьмы

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников, который предусматривает «длительные тюремные сроки» для вандалов. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

«Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ, защищающий американские монументы, мемориалы и статуи, противодействующий недавнему преступному насилию. Длинные тюремные сроки [будут введены] против этого беззакония, совершаемого против нашей великой страны», — написал президент.

Ранее Трамп разрешил арестовывать всех, кто повреждает или уничтожает памятники. Он также напомнил, что виновным в вандализме грозит до десяти лет тюрьмы.

В начале недели нескольких человек задержали в округе Колумбия за вандализм после того, как они пытались свалить статую седьмого президента США Эндрю Джексона. Им не удалось сместить памятник, попытка закончилась столкновениями с полицией.

В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США
Общество
Фото: pcnotpc / Twitter

В США начались протесты против полицейского произвола и расовой дискриминации после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали по подозрению в использовании фальшивых купюр. В момент задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло, проигнорировав его слова о том, что он не может дышать. Позже Флойд умер в больнице.

В ходе протестов демонстранты, в том числе, повреждают или сносят памятники тем, кого они считают причастными к рабовладению и геноциду. В частности, пострадали памятники первооткрывателю Христофору Колумбу, единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису, третьему президенту США Томасу Джефферсону, автору гимна США Фрэнсису Скотту, 18-му президенту США Улиссу Гранту.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Дональд Трамп, указ, памятники
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