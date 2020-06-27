Трамп подписал указ о «длинных тюремных сроках» за порчу памятников

Он назвал подписанный документ «очень серьезным». Ранее президент США напомнил, что по американским законам виновным в вандализме может грозить до десяти лет тюрьмы

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников, который предусматривает «длительные тюремные сроки» для вандалов. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

«Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ, защищающий американские монументы, мемориалы и статуи, противодействующий недавнему преступному насилию. Длинные тюремные сроки [будут введены] против этого беззакония, совершаемого против нашей великой страны», — написал президент.

Ранее Трамп разрешил арестовывать всех, кто повреждает или уничтожает памятники. Он также напомнил, что виновным в вандализме грозит до десяти лет тюрьмы.

В начале недели нескольких человек задержали в округе Колумбия за вандализм после того, как они пытались свалить статую седьмого президента США Эндрю Джексона. Им не удалось сместить памятник, попытка закончилась столкновениями с полицией.