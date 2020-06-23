Трамп заявил о тюрьме для попытавшихся свалить статую Джексона вандалов
Людям, которые пытались свалить статую седьмого президента США Эндрю Джексона, стоящую около Белого дома, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter.
Трамп отметил, что в округе Колумбия задержано несколько людей за «позорный вандализм» в отношении статуи Джексона в Лафайет-сквере и церкви Святого Иоанна. Согласно закону о сохранении мемориалов ветеранов, хулиганам грозит до 10 лет лишения свободы. «Берегитесь!», — написал президент.
Как пишет The Washington Post, протестующие не смогли свалить памятник. Демонстранты столкнулись с полицией, офицеры использовали слезоточивый газ для разгона людей. Два человека были арестованы.
Экндрю Джексон — первый американский президент, избранный от Демократической партии, он также считается одним из ее основателей. Джексон был сторонником переселения индейцев США в резервации и крупным плантатором-рабовладельцем.