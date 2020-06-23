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Трамп заявил о тюрьме для попытавшихся свалить статую Джексона вандалов

Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Людям, которые пытались свалить статую седьмого президента США Эндрю Джексона, стоящую около Белого дома, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter.

Трамп отметил, что в округе Колумбия задержано несколько людей за «позорный вандализм» в отношении статуи Джексона в Лафайет-сквере и церкви Святого Иоанна. Согласно закону о сохранении мемориалов ветеранов, хулиганам грозит до 10 лет лишения свободы. «Берегитесь!», — написал президент.

Как пишет The Washington Post, протестующие не смогли свалить памятник. Демонстранты столкнулись с полицией, офицеры использовали слезоточивый газ для разгона людей. Два человека были арестованы.

Экндрю Джексон — первый американский президент, избранный от Демократической партии, он также считается одним из ее основателей. Джексон был сторонником переселения индейцев США в резервации и крупным плантатором-рабовладельцем.

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После гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией в США начались массовые протесты против расизма. Во время них американцы начали повреждать и сносить памятники тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение.

Так, пострадали мемориалы испанского мореплавателя Христофора Колумба, первого и единственного президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса, банкира Чарльза Линна, одного из авторов Декларации о независимости Томаса Джефферсона. Кроме того, протестующие в Сан-Франциско снесли памятник Фрэнсиса Скотта Ки, автора гимна США.

Теги: Дональд Трамп, США, протесты
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