В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США

Фото: pcnotpc / Twitter

В ходе протестов против расовой дискриминации активисты снесли три памятника в Сан-Франциско, передает NBC Bay Area.

В частности, пострадали памятники 18-го президента США Улисса Гранта, автора текста гимна США Фрэнсиса Скотта Ки и миссионера Хуниперо Серра.

По данным полиции, у места сноса памятника Гранту собралось около 400 человек, столкновений между протестующими и полицейскими не последовало, отмечает телеканал.

То же самое произошло с памятниками двух конфедератов в Роли, Северная Каролина. Как передает NBC, активисты протащили один из монументов по улице и оставили на ступенях здания суда.