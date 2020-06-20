Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 19 июн, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 19 июн, 14:12
Гидрометцентр назвал регионы России с экстремальной жарой Общество, 23:18 Главный тренер ЦСКА почувствовал недомогание после разгрома от «Зенита» Спорт, 23:00 На западе Германии установили памятник Ленину Политика, 22:48 Донецкий «Шахтер» стал 13-кратным чемпионом Украины Спорт, 22:46 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 22:45 Посол России в США оценил риски возможного выхода США из СНВ-3 Политика, 22:16 В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США Общество, 22:01 Московские врачи прилетят в Забайкалье для помощи в борьбе с COVID-19 Общество, 21:49 Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира Бизнес, 21:20 Посол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне Политика, 21:02 «Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России Спорт, 21:01 В Мурманской области отменили карантин для въезжающих Политика, 20:53 «Роскосмос» назначил главного конструктора по разработке корабля «Орел» Технологии и медиа, 20:40 Кремль назвал предсказуемой реакцию Запада на статью Путина о войне Политика, 20:15
Протесты в США ,  
0 

В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США

Фото: pcnotpc / Twitter
Фото: pcnotpc / Twitter

В ходе протестов против расовой дискриминации активисты снесли три памятника в Сан-Франциско, передает NBC Bay Area.

В частности, пострадали памятники 18-го президента США Улисса Гранта, автора текста гимна США Фрэнсиса Скотта Ки и миссионера Хуниперо Серра.

По данным полиции, у места сноса памятника Гранту собралось около 400 человек, столкновений между протестующими и полицейскими не последовало, отмечает телеканал.

То же самое произошло с памятниками двух конфедератов в Роли, Северная Каролина. Как передает NBC, активисты протащили один из монументов по улице и оставили на ступенях здания суда.

Путешественники и конфедераты: чьи памятники сносят в США и Европе
Фотогалерея 

В Вашингтоне также снесли памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, который был установлен возле здания полиции, и подожгли его.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на снос памятника в Вашингтоне, заявив что полиция не делает свою работу. «Полиция Вашингтона не делает свою работу, так как ее сотрудники просто смотрят на то, как сносят и поджигают статую. Эти люди должны быть немедленно арестованы. Позор нашей стране!», — написал глава государства на своей странице в Twitter.

Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
Теги: памятник, протесты, Сан-Франциско
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter