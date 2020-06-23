Трамп разрешил арестовывать всех разрушающих памятники вандалов

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп разрешил арестовывать за любые акты вандализма в стране. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Я уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто повреждает или уничтожает памятник, статую или другую федеральную собственность в США», — написал Трамп в Twitter.

Подозреваемым в вандализме, согласно закону о сохранении мемориалов, грозит до десяти лет лишения свободы, напомнил глава Белого дома. При этом виновных можно будет наказывать «задним числом», сказал американский лидер. Он добавил, что распоряжение вступает в силу «немедленно».

Ранее 23 июня Трамп пригрозил тюрьмой тем, кто пытался снести установленную около Белого дома статую седьмого президента США Эндрю Джексона, выступавшего за переселение индейцев США в резервации и являвшегося крупным плантатором-рабовладельцем. До этого американский президент предложил также сажать за решетку за сожжение американского флага.