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Трамп разрешил арестовывать всех разрушающих памятники вандалов

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп разрешил арестовывать за любые акты вандализма в стране. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Я уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто повреждает или уничтожает памятник, статую или другую федеральную собственность в США», — написал Трамп в Twitter.

Подозреваемым в вандализме, согласно закону о сохранении мемориалов, грозит до десяти лет лишения свободы, напомнил глава Белого дома. При этом виновных можно будет наказывать «задним числом», сказал американский лидер. Он добавил, что распоряжение вступает в силу «немедленно».

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Ранее 23 июня Трамп пригрозил тюрьмой тем, кто пытался снести установленную около Белого дома статую седьмого президента США Эндрю Джексона, выступавшего за переселение индейцев США в резервации и являвшегося крупным плантатором-рабовладельцем. До этого американский президент предложил также сажать за решетку за сожжение американского флага.

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Фото: pcnotpc / Twitter

Повреждают памятники исторических личностей активисты движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»), которые считают этих деятелей причастными к пропаганде рабства и расизма.

В частности, от рук вандалов пострадали несколько памятников Христофору Колумбу в разных штатах, а также установленный в штате Вирджиния памятник президенту Джефферсону Дэвису — единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки, появившихся во время Гражданской войны в США 1861–1865 годов.

Теги: Дональд Трамп, памятники, вандализм
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